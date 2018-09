Evangelina Ojeda tenía 33 años cuando allanaron su casa, el 25 de enero de 1977. Como no la encontraron, la patota de Feced irrumpió en lo de su hermana menor –que estaba embarazada-, de su abuela y de su tía. Desesperados, sus padres hablaron con un vecino, Carlos Torres, que tenía vinculación con la policía provincial. La mujer era militante gremial en la fábrica de telas Estexa y decidió entregarse. Estuvo cautiva hasta fines de junio. Sufrió picana eléctrica –se refirió a la “magiclick”- y golpes, la acusaban de colaborar con Montoneros, “algo que siempre negué y seguiré negando”, afirmó ante el Tribunal Oral Federal presidido por Lidia Carnero. Llegó acompañada por su esposo, y con un bastón blanco a la sala de audiencias, ya que quedó ciega. No lo era cuando sufrió la privación ilegítima de la libertad. “Juanita (Bettanin, otra de las cautivas) lloraba mucho y me confesó que en una de esas sesiones de tortura la habían violado”, contó Ojeda, que declaró por primera vez el miércoles pasado. “¿Era una práctica habitual?”, preguntó el fiscal Adolfo Villate. “Sí, había compañeras que lo relataban”, dijo la mujer. En cada audiencia de la causa Feced III, donde se juzga a 13 represores por delitos de lesa humanidad cometidos contra 152 víctimas, queda al descubierto la actualidad de estos procesos: la complicidad empresaria y las marcas que dejó la impunidad en la vida de quienes sufrieron en carne propia el terrorismo de estado. El último miércoles también declararon, entre otros, Luis Cuello, Gladis Marciani, Juan José Casco y Clelia Righi.