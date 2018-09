Christine Blasey Ford, la mujer cuya acusación de agresión sexual amenaza la nominación del candidato del presidente Donald Trump al Tribunal Supremo de EE.UU, Brett Kavanaugh, aceptó testificar ante el senado. Después de que Trump cuestionara la veracidad de la denuncia de Ford, los abogados de la docente universitaria anunciaron ayer que la víctima se presentará la próxima semana ante el Comité del Senado. Además, en solidaridad con la intelectual y en repudio al cuestionamiento de Trump, miles de personas contaron sus propias experiencias de abusos bajo el hashtag #WhyIDidntReport (#PorQuéNoDenuncié).

Ford, acusó hace pocos días a Kavanaugh de haberla agredido una noche junto a otro joven en 1980, cuando ambos hombres estaban totalmente ebrios, en una ciudad de la periferia de Washington. Desde entonces, el magistrado negó enfáticamente la acusación y aceptó testificar sobre el tema ante los senadores. La denunciante libra desde hace días una batalla con el republicano Chuck Grassley, presidente de la comisión judicial del Senado, que inicialmente aceptó oir su testimonio pero en una fecha y en modalidades que los representantes de Ford rechazaban. “Aunque numerosos aspectos de la propuesta que nos hicieron llegar por correo electrónico (el viernes) sean absolutamente inconciliables con el compromiso de la comisión de llevar a cabo una investigación justa, imparcial, tenemos esperanzas de llegar a un acuerdo sobre los detalles”, escribieron los abogados de la mujer en un email citado por el diario The Washington Post. El conflicto entre Grassley y la defensa de Ford se produjo cuando el magistrado exigió que la demandante declare el miércoles próximo, a lo que ella alegó que como mínimo se presentaría el jueves y que quería contar con la declaración de un presunto testigo de la agresión. Ayer los abogados y Grassley llegaron a un acuerdo, pero hasta el momento no precisaron la fecha ni la modalidad de la presentación.

Trump, quien propuso a Kavanaugh como candidato al Supremo el pasado julio, ridiculizó el viernes las denuncias de Ford que comprometen a su aspirante a la Corte. “No tengo dudas de que si el ataque a la doctora Ford fue tan malo como ella dice, se habrían presentado cargos de inmediato con las autoridades locales por ella misma o sus cariñosos padres”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter. “Pido que presente esas acusaciones de modo que sepamos fecha, hora y lugar”, agregó el mandatario alegando la “increíble reputación” de Kavanaugh. “El juez es un buen hombre que está bajo asalto por políticos de la izquierda radical que no quieren saber las respuestas, solo destruir y retrasar”, remató Trump. Pocos minutos después de las declaraciones del magnate neoyorkino, el hashtag #PorQuéNoDenuncié se viralizó con miles de historias semejantes a la de Ford, justificando por qué no lo contaron, en respuesta al tuit de Trump. Una de las revelaciones que causó más impacto en las redes sociales fue la de Patti Davis, hija del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Davis, reveló que fue víctima de una violación hace 40, en un articulo que publicó el diario The Washington Post el viernes. La actriz de 65 años asegura que un representante de la industria musical abusó de ella en su oficina. “No conté a nadie lo ocurrido durante décadas. A ningún amigo, novio, terapeuta, ni siquiera a mi marido cuando me casé años más tarde. Me sentí sola, avergonzada y asqueada de mí misma”, denunció. Por eso sostuvo que no le sorprende en absoluto que la mujer que acusa a Kavanaugh de intentar violarla hace más de 30 años, haya callado durante tanto tiempo. Davis también mostró comprensión por el hecho de que Ford no pudiera mencionar todos los detalles de cuándo y dónde se produjeron los presuntos abusos. “En caso de experiencias traumáticas la memoria sencillamente elimina algunas cosas”, enunció. La actriz Ashley Judd también sumó su apoyo en la red social Twitter. “La primera vez que ocurrió tenía siete años. Se lo dije a los primeros adultos que vi. Me dijeron, ‘Oh, es un buen hombre mayor, no es lo que quería hacer’. Así que cuando me violaron a los 15 años, sólo se lo conté a mi diario. Cuando una adulta lo leyó, me acusó de haber practicado sexo con un hombre mayor”, confesó la actriz. El “hashtag” se convirtió en trending topic pocas horas después de los comentarios de Trump y las interacciones llegaron conectaron a miles de usuarios. Un hombre, que tuitió sobre los abusos que sufrió por parte de un alto funcionario religioso, recibió 125.000 “me gusta”.

Este lunes, la Casa Blanca anunció que el presidente estaba interesado en escuchar las versiones tanto de Kavanaugh como de Ford, cuya acusación puso en peligro la confirmación del juez por parte del Comité Judicial del Senado, que debería haber tenido lugar esta semana. La votación se atrasará unos días luego de que el Comité de Justicia de la Cámara Alta aceptara la petición de Ford de declarar. “Quiero escucharla”, escribió el presidente del organismo, Grassley, en Twitter.

Las acusaciones se convirtieron en una ardua pelea entre los partidos en Washington. Los demócratas creen que el caso ofrece una posibilidad de retrasar el nombramiento del juez hasta después de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, cuando existe la posibilidad de que cambie la mayoría en el Senado y no sea confirmado para el puesto el juez ultraconservador. La renovación de la Corte Suprema es en Estados Unidos un tema político clave porque el tribunal es la última instancia en la decisión de cuestiones sociales relevantes, como por ejemplo, la ley del aborto. En caso de aprobar la designación de Kavanaugh, la Corte tendría una mayoría conservadora durante varios años. Cada vez que se renueva una banca en la Corte, el capitolio se ve envuelto en una batalla judicial.