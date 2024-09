El martes último, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, encabezó una reunión entre miembros de su gabinete con técnicos del Banco Mundial. Según informaron fuentes oficiales del gobierno jujeño, el titular de la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, Iván Lello Ivacevich, destacó en el encuentro que hace tiempo JEMSE trabaja con el organismo de crédito. Sobre todo en aquellos proyectos “que nos interesan para el desarrollo de la minería en Jujuy", dijo. En particular, indicó luego, "los que tienen que ver con el mapeo de nuestros recursos”.

La afirmación no pasó desapercibida para las comunidades originarias jujeñas, que ya se expresaron en contra de la presencia del organismo en el humedal compuesto por Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Lo hicieron durante la quinta Cumbre del Agua de los Pueblos de Abya Yala que se desarrolló en El Moreno (Jujuy) entre el 6 y 8 de setiembre pasado. El colectivo reunido rechazó a la entidad crediticia internacional como actora directa en un relevamiento destinado a estudiar en profundidad la situación ambiental, social y cultural de la cuenca que habitan. Para colmo, fueron las comunidades quienes solicitaron el estudio hidrológico en 2019, aunque dentro de un amparo que todavía tramita la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Rechazamos la asistencia técnica y financiera del Banco Mundial para el estudio. Se elaboró un documento y vamos a adjuntarlo al expediente del amparo ambiental que tramita la Corte", dijo a Salta/12 Clemente Flores, presidente de la comunidad originaria de El Angosto del Moreno, horas después del cierre de la quinta Cumbre del Agua.

"El plan que tienen los dos gobiernos no tiene relación con lo que nosotros pedimos", insistió el comunero. Flores retomó el hilo que une el amparo ambiental con la cantidad de pedimentos mineros para explorar salmueras con litio que esperan ser aprobados por el gobierno norteño. En 2019 solicitaron a la Corte que decida quién realizaría el estudio destinado a relevar la disponibilidad de agua del humedal, y en función de la situación ambiental, social, cultural y biológica de la cuenca.



"Nosotros tenemos derecho a un ambiente sano y por eso llevamos adelante la lucha por el agua", dijo Verónica Chávez, de la comunidad indígena Santuario de Tres Pozos, en su intervención en la quinta cumbre. Esa comunidad encabezó la lista de comuneros y comuneras de la cuenca altoandina que presentaron el amparo ambiental antes de la pandemia. Chávez recordó que llevan 14 años luchando y que deben permanecer unidos para cuidar el territorio, en alusión a empresas que buscan obtener la licencia social dividiéndolos.

Recordó también que en 2015 las comunidades redactaron de común acuerdo un protocolo para la consulta previa, libre e informada, según el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Estado argentino en 1992. "Al Kachi Yupi lo armamos para que nos consulten, pero no las empresas, no nos equivoquemos hermanos", aseveró la comunera, "sino los gobiernos a nosotros. Las empresas no tienen nada que ver".

El Banco, la Corte y las razones del acuerdo

Desde la Oficina de Asuntos Externos del Banco Mundial en Argentina confirmaron a Salta/12 que las provincias de Salta y Jujuy solicitaron apoyo técnico al organismo internacional de crédito, y que ese apoyo consiste en la “sistematización de los datos existentes, para colaborar con las provincias en el ordenamiento de la información disponible de la cuenca de Salinas Grandes (y Laguna de) Guayatayoc”.

Por medio de Yanina Budkin, la entidad financiera aclaró dos aspectos del relevamiento en curso. Si bien su participación en el estudio hidrológico de la cuenca se encuentra en una etapa preliminar, tiene por objeto decidir cualquier otro tipo de apoyo en el futuro. Por lo tanto, “en caso de avanzar con apoyo adicional”, la institución recién aplicaría “estándares del Marco Ambiental y Social del Banco incluyendo el estándar sobre Pueblos Indígenas”.

Mientras el amparo se resuelve en la Corte Suprema de la Nación, la jugada de los gobiernos de Salta y Jujuy consistió en adelantarse a una posible decisión del máximo tribunal y encararon –antes que las comunidades- el estudio que técnicamente se denomina "línea de base ambiental". Fue pactado el 4 de octubre de 2023, cuando los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Gerardo Morales, de Jujuy, firmaron el “Acuerdo Interprovincial para la Gestión Integral de la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes". El convenio planteó justamente la creación de la comisión para la gestión integral de la cuenca hídrica en la Puna. Se encargaría del relevar toda la información necesaria para la línea ambiental de base.



Mientras las provincias eligían al Banco Mundial, el acuerdo se ratificaba en las legislaturas provinciales. En Salta el proceso finalizó el 14 mayo pasado; en Jujuy se transformó en ley el 28 de agosto. El trámite de las dos provincias ante el organismo de crédito fue informado por la Fiscalía de Estado de Salta a la CSJN el 20 de agosto último. En el archivo digital del expediente en la Corte Suprema nacional consta el pedido de los dos gobiernos, que fue elevado el 16 de mayo al especialista en Minería para América Latina del Banco Mundial, Javier Aguilar.

Qué pasa en Salta

Según se desprende de los testimonios de referentes de comunidades originarias salteñas que comparten la cuenca por su proximidad con Salinas Grandes, la información sobre los términos del acuerdo interprovincial no circuló de manera clara entre ellas. Y, al parecer, tampoco entre instituciones universitarias de Salta y Jujuy que realizan estudios en una porción de la cuenca, aunque con fondos ya otorgados por la Nación durante la gestión de Alberto Fernández.

El río San Antonio de los Cobres en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc (Elaboración: Analía Brizuela).

Durante una reunión entre funcionarios de minería y recursos hídricos de Salta y Jujuy, el 29 de julio pasado, se mencionó el proyecto RIESAS, que estudia el cauce del río San Antonio de Los Cobres, como una posible fuente de datos a ser utilizada dentro del estudio de la línea de base. Sin embargo, el coordinador de la Red Interdisciplinaria para la Explotación Sostenible de los Salares del NOA, Raúl Becchio, no ocultó su sorpresa cuando este diario le consultó por la relación entre RIESAS y el Banco Mundial. Dijo que este proyecto fue financiado por la "Nación a través del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación". “No tenemos nada que ver con el organismo de crédito internacional”, aclaró.

El geólogo explicó además que RIESAS no tiene por objeto realizar un estudio en profundidad, una diferencia fundamental con el objetivo que persigue la Comisión Interprovincial para la Gestión Integral de la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes. "Nuestro trabajo será ambiental, no biológico, ni cultural, ni social", remarcó el investigador. "Hasta el momento hemos realizado reuniones de consulta con las comunidades originarias" salteñas dentro de la cuenca del río San Antonio de Los Cobres, dijo.

Los referentes de las comunidades originarias salteñas próximas a Salinas Grandes tampoco ocultaron su sorpresa y sus críticas. Reina Ferril, presidenta de la comunidad Kollas del Desierto, aseguró a Salta/12 que la información proporcionada por los representantes de RIESAS "fue confusa" y que no les quedó claro "para qué quieren realizar ese estudio". Ferril precisó que su comunidad tampoco está al tanto del pedido que realizó la provincia de Salta al Banco Mundial. Sobre el Proyecto RIESAS, dijo que ese estudio debería medir la contaminación del río San Antonio de Los Cobres, por ser el agua que habitualmente consumen.

Por su parte, Liborio Flores, de la Red Atacama La Poma Norte, respondió a Salta/12 que su comunidad no tiene conocimiento de la presencia del Banco Mundial en la cuenca. Agregó que a las cuatro comunidades de la red tampoco les quedó claro si RIESAS tiene o no relación con el Acuerdo Interprovincial. "Nos dijeron que a ese estudio había que hacerlo sí o sí porque lo ordenó la Corte Suprema", comentó. "Después nos dejaron un documento que analizamos en una asamblea con miembros de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales"). "Ahí comprendimos que RIESAS no solamente estudiará al río San Antonio. También relevará el aprovechamiento de salmueras”, sostuvo.