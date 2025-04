La pelea entre el PRO y La Libertad Avanza sigue escalando en la Ciudad y amenaza con contagiar la incipiente negociación para llegar a una alianza en la provincia de Buenos Aires. En territorio porteño, siguió en intercambio de chicanas entre macristas y mileistas. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, le advirtió a Manuel Adorni que no conoce bien a los porteños y el vocero-candidato le retrucó que los conoce mejor que un exintendente de Vicente López. Cada vez parece más dificil, como quieren algunos dirigentes bonaerenses del PRO, que se de un escenario donde se matan de un lado de la General Paz y acuerdan del otro. De hecho, Mauricio Macri descree que pueda haber un acuerdo y no lo oculta. Del otro lado, Sebastián Pareja --el armador de Karina Milei en suelo bonaerense-- dijo que no habrá un acuerdo con el PRO, sino con algunas figuras. Más tierra sobre la posibilidad de cualquier acuerdo.



La campaña porteña comenzó con choques de frente entre Mauricio Macri y Karina Milei y, desde ese primer día, no hace otra cosa que escalar. Le tocó esta vez al jefe de Gobierno protagonizar un cruce cuando estaba defendiendo su gestión y cuestionando la idea que buscan instalar desde LLA de que a la Ciudad le falta ajuste. Jorge Macri consideró que hay tareas que es mejor hacerlas con un bisturí que con una motosierra.

"Se ve que Adorni no conoce mucho la Ciudad ni al porteño, que es una persona que cree en la libertad, en la posibilidad de emprender y que al privado le vaya bien. Cree en el Estado eficiente, pero cree en el privado también", le apuntó Macri



Rápido para las discusiones en redes, Adorni se sintió llamado a su juego y le respondió desde su cuenta de Twitter:"Bastante extraño: yo sí efectivamente vivo desde hace muchos años en la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia del exintendente bonaerense".



Si bien el jefe de Gobierno aclaró hace rato que vive en la Ciudad, con esto Adorni buscó reflotar la controversia sobre si cumplía con los requisitos para ser candidato a jefe de Gobierno. Solo faltó que pusiera del fondo el coro de radicales de 2023 cantando: "¿De que barrio sos, Jorge Macri?".

En cambio, Adorni eludió un dardo que le dirigió el jefe de Gobierno: se preguntó qué piensa el vocero presidencial de la deuda por coparticipación que tienen Nación con la Ciudad. Son el tipo de preguntas que buscarán poner en problemas a un candidato que, además de postularse en la Ciudad, tiene un cargo en el Gobierno nacional.



En lugar de responder preguntas molestas (algo en lo que, se creería, ya tiene experiencia), Adorni optó por considerar que el PRO es un partido"obsoleto" y poco faltó para que los tildara de comunistas. "Nosotros realmente proponemos patear el tablero y que efectivamente la Ciudad de Buenos Aires sea una ciudad donde se respire libertad y no donde se respire comunismo", afirmó.

Ahí le tocó a Jorge Macri retrucar: "Que me tilden de comunista… sería bueno que sepan qué hago, cómo pienso, cómo gestionamos. Es habitual que mucha gente piense que la historia empieza cuando ellos llegaron y todo lo anterior no existió o no valió la pena".

Contagio bonaerense

El nivel de virulencia de la campaña porteña parece ser solo un precalentamiento para lo que vendrá y ya hay varios que se preguntan si esto no afectará las chances de un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. No Mauricio Macri, que descree de que vaya a existir ese acuerdo y ni se molesta en ocultarlo: ya dijo varias veces que fue solo una foto y que no hay mayores avances. Pero sí varios de los integrantes del PRO bonaerense.



Se sabe que Cristian Ritondo y Diego Santilli --los dos participantes de la foto en Casa Rosada con Karina Milei en la cabecera-- buscan a toda costa sostener esas negociaciones, para lo que intentan poner un manto de piedad sobre lo que ocurre del otro lado de la General Paz. La pregunta es si es posible decirse de todo de un lado de la avenida y del otro venderle al electorado una alianza armónica.

Para seguir tirando tierra a ese posible acuerdo, salió Sebastián Pareja, otro de los que aparece en esa foto. “Ritondo y Santilli son dos muy buenos exponentes de haber acompañado al Gobierno nacional siempre, desde su banca, manejando bloque, las ideas que el Presidente ha llevado al Congreso de la Nación. Ahora, ¿eso es igual a que estamos negociando globalmente? No, no estamos haciendo un acuerdo PRO-Libertad Avanza, estamos haciendo un acuerdo dirigente por dirigente", definió.

Es decir, algo mucho más parecido a una política de cooptación y de robo de cuadros --de lo que ya hay otros ejemplos-- que a un acuerdo entre iguales, como pretendía Macri. Para dejarlo todavía más en claro, Pareja dijo que si hay un "un dirigente (del PRO) en Zárate que sirve, que es fulano, que es mengano, a ver cómo se lleva con los nuestros, perfecto, está incorporado". Pero en cambio si lo que ocurre es: "Tenemos un problema, hay una rispidez, tratemos de solucionar el problema, no se soluciona, bueno, avanza la libertad, no avanza el PRO“.

Para el macrismo paladar negro, esta es la prueba de que no habrá acuerdo no solo en Ciudad, sino en ningún lado con Karina Milei. De hecho, uno de los planteos repetidos en la campaña porteña por parte de los candidatos del PRO es que hubo ya siete cierres de lista además del porteño y en los siete no se cerró una alianza con LLA por decisión de Karina Milei. La pregunta es si la provincia de Buenos Aires será otro ejemplo de esto.