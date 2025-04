La ciudad de La Plata fue este jueves el epicentro del debate por las definiciones electorales que, otra vez, volvieron a postergarse. Mientras la Cámara de Diputados dejó en stand by la suspensión de las PASO y el tratamiento por una eventual llamado a votar el mismo día que la contienda nacional, el gobernador Axel Kicillof volvió a hablar de la posibilidad de un desdoblamiento electoral desde el Teatro Argentino. En la previa, el cristinismo lanzó un comunicado para pedir elecciones concurrentes y los jueces electorales convocaron a “fortalecer” el sistema y, en consecuencia, la democracia.

Vamos por partes. La Cámara de Diputados dio curso a un encuentro que había quedado abierto desde la semana pasada, con la intención de la mayoría de Unión por la Patria, a excepción de los 11 legisladores que responden al gobernador, de dar luz verde al proyecto del Frente Renovador para suspender las PASO al que se agregaría el llamado a concurrentes. Para eso, requería de los dos tercios de los votos.

Pasadas las 14 horas, se pidió un cuarto intermedio hasta las 17. ¿El motivo? Escuchar el discurso que el gobernador daría a dos cuadras de la Legislatura, donde se especulaba que hiciera algún anuncio sobre la posible fecha de elecciones. Eso no pasó. La tensión era tal que hasta presidentes de bloque y diputados de distintas tribus miraron juntos el evento vía streaming.

Al retomar el encuentro, se votó por mayoría que el proyecto del massista Rubén Eslaiman, con las modificaciones que se le introduzcan, pueda entrar con o sin despacho en el Orden del Día de la próxima sesión, convocada para el martes. Con eso, técnicamente se evita el requerimiento de la mayoría especial para la aprobación y sólo se necesita mayoría simple, es decir 47 en lugar de 62 votos. Ni el Movimiento Derecho al Futuro, ni La Libertad Avanza, ni la izquierda aportaron sus votos. "Fueron los abanderados de la resistencia", ironizó alguien.

“Es otra trampa”, lanzó ante Buenos Aires/12 un ministro bonaerense que se anotició de eso inmediatamente terminado el acto de Kicillof. “El gobernador acaba de ser muy claro respecto del desdoblamiento”, agregó. Eso es otro capítulo.

Alexis Guerrera frente a la Cámara de Diputados, que volvió a postergar la sesión por las PASO.

Una solución posible

A lo largo de más de 2 horas y media, el gobernador expuso en el cierre del ciclo “Debates del Futuro”, organizados por el subsecretario de Economía Popular, Daniel “Chucky” Menéndez. Fue presentado como una “conferencia magistral” y así lo tomó el gobernador, quien dedicó buena parte del discurso a explayarse sobre economía y política internacional, no sin dejar de lado las críticas al presidente Javier Milei, a quien fustigó por tener un “Gobierno paleolítico en materia económica”, además de las críticas en cuanto a la cuestión social.

"Nosotros en la provincia de Buenos Aires seguimos gobernando como en el primer mandato, sin parar una obra, y Milei paró mil obras. Su plan agrede nuestro país y golpea más fuerte en la Provincia porque acá se necesita producción, trabajo, salud y educación pública", dijo y reiteró la idea de una provincia que funciona como "escudo y red pero también alternativa, porque demostramos que a pesar de las dificultades de Milei se puede gobernar para el pueblo".

El Teatro Argentino quedó abarrotado de gente que copó la butacas, a los que se sumaron cientos de militantes que quedaron en la calle y la vereda, siguiendo el acto a través de las pantallas. Hubo presencia de los ministros más cercanos al gobernador como Carlos Bianco, Estela Díaz, Silvina Batakis, Javier Alonso, Walter Correa, Alberto Sileoni y Cristina Álvarez Rodríguez.

La presencia de los intendentes, en tanto, fue muy escueta. Estuvieron el local, Julio Alak; Fabián Cagliardi (Berisso); Andrés Watson (Florencio Varela); Facundo Diz (Navarro) y Germán Lago (Alberti). Hugo Yasky fue el único diputado nacional presente, quien se sentó con sus pares sindicalistas Oscar de Isasi (CTA-A), Fabiola Mosquera (UPCN) y Pablo Maciel (CICOP), entre otros.

“No voy a desistir de ese plan que tenía. No es una conferencia de prensa, un anuncio, ni es una tribuna. Lamento decepcionar a muchos, es un encuentro de formación política”, dijo desde el inicio, y arrancó.

Sin embargo, más tarde llegarían algunas definiciones. “Pretendo tener una discusión compañera, poder solucionarla y no repetir lo que pasó y contener a todos los sectores que se sintieron excluidos y se fueron”, planteó el mandatario provincial.

“Es necesario dar la discusión para adelante, es cuestión de futuro. No es contra nadie. Como gobierna Milei, es lógico sentarse a debatir”, dijo. “Tiene que haber disidencia, incluso enojo, pero lo que no se puede es no dar la discusión”, afirmó como un mensaje al interior del peronismo, a quien pidió “tener la generosidad de dar las discusiones”.

Acto seguido, recogió el guante de las diversas críticas internas que recibió y postuló que “si no somos capaces de discutir sin tildar al otro de traidor, no tenemos remedio”.

En ese momento, avanzó con una una autocrítica de lo que fue el Frente de Todos, gobierno que calificó de haber “fracasado” por dos razones principales: falta de autoridad y una unidad inconducente.

“El proyecto que tengamos va a requerir de autoridad y de tomar decisiones fuertes”, lanzó. Sobre el segundo punto, marcó que si bien la unidad del peronismo sirvió para ganar la elección en 2019, “no pudimos gobernar con ese sistema” y marcó que “tiene que haber un funcionamiento coordinado” tras pedir a los propios “tomar nota” de ello, reparó además en la necesidad de respaldar las decisiones de quien está a cargo: “Debe haber un apoyo a las decisiones de Gobierno, pero tenemos que hacerlo antes, no ver qué pasa cuando lleguemos”, sentenció.

Sobre la cuestión electoral, volvió a explicar el “caos” que generó la intromisión de la boleta única y planteó que “una solución posible es en dos días distintos”.

“No es más caro, porque si es el mismo día, la parte de la Provincia la paga la Provincia. Desdoblar es para que no sea un caos. Las posiciones dentro de mi espacio son atendibles, pero esta es mi posición” ratificó.

Finalmente, argumentó que "buena parte de los intendentes pide que sean las elecciones en dos días distintos, por no decir una mayoría". "No es un tema de conveniencia política. Es una discusión por distritos y eso no quiere decir abandonar la cuestión nacional. Necesitamos que no entre la motosierra en los Concejos Deliberantes y en la Legislatura y en el Congreso. No son dos cosas separadas", afirmó.

El gobernador Axel Kicillof, en el Teatro Argentino de La Plata.

El PJ insiste con las concurrentes

Pasado el mediodía, el sector de Unión por la Patria alineado con la presidenta del PJ a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner, y el titular del peronismo bonaerense, Máximo Kirchner, lanzó una Carta Abierta pidiendo las elecciones concurrentes en la provincia. La misma tuvo la adhesión de intendentes, legisladores nacionales, provinciales, rectores, concejales y sindicalistas, entre otros.

“El desdoblamiento fragmenta la elección provincial en ocho elecciones seccionales con ocho boletas diferentes, confunde a la gente y dispersa la potencia de nuestro mensaje porque lo diluye en ocho campañas electorales y balcaniza al peronismo al repartirlo entre las campañas locales y la discusión nacional”, dice el comunicado.

“En lo que va de su gobierno, Milei implementó el típico programa de ajuste y endeudamiento, y empeoró la vida de todos los argentinos. En la provincia de Buenos Aires, este modelo económico trajo consecuencias especialmente graves: se frenaron 1000 obras públicas que estaban en marcha, 8 de cada 10 nuevos desempleados son bonaerenses, la actividad económica cayó casi 8 puntos interanuales, el consumo tuvo su peor descenso desde 2016, se perdieron 11 puntos de coparticipación federal”, dice el texto que no sólo lleva la firma de representantes bonaerenses sino que suma el apoyo de figuras nacionales del peronismo y el sindicalismo.

“Para revertir el deterioro en la provincia hay que enfrentar al gobierno nacional, concentrando toda la fuerza en ese objetivo. No nos podemos dar el lujo de dispersar esfuerzos”, señala el comunicado que advierte que “la propuesta de desdoblar las elecciones, en cambio, acentúa el descalabro que ya produjo Milei al impulsar la Boleta Única de Papel.

“Desde lo operativo, un desdoblamiento electoral, por primera vez en más de 40 años de Democracia, requeriría una extraordinaria preparación logística, presupuestaria y de recursos humanos provinciales, que se complejiza al extremo por los escasos meses que restan hasta la elección”, agrega tomando la advertencia de la Justicia Electoral Federal, que advirtió que el escenario "podría representar el escenario más complejo y costoso desde la perspectiva de la gestión electoral en la Provincia de Buenos Aires".

En otro tramo del comunicado se señala también que “en la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri desdobló las elecciones precisamente para no enfrentar a Milei, para elegir legisladores sin discutir sobre el proyecto nacional”. “Como opositores, no podemos usar las mismas tácticas que los aliados del gobierno. Inevitablemente la provincia y el país comparten un mismo destino; y eso no se puede desdobla”, se afirma.

En la Carta Abierta a la Militancia que se titula “Una sola nación, una sola provincia, una sola elección” se señala que “la provincia de Buenos Aires es más que una provincia: es la más grande, la que más aporta al PBI nacional, la más industrializada. Si estamos de acuerdo en que el adversario es Milei, la mejor forma de defender a los bonaerenses es discutir los problemas de su gobierno: la deuda, el ajuste al salario y las jubilaciones, la destrucción de las pymes. etc. Nuestra fuerza política en la provincia defiende 15 diputados nacionales. Un diputado menos le da fuerza a Milei; un diputado más le da fuerza al pueblo. El destino de millones de argentinos frente a las reformas económicas y laborales de Milei no se define en un Concejo Deliberante sino en el Congreso Nacional”.

“Todos los peronistas en unidad y junto a las demás fuerzas aliadas, tenemos que tirar para el mismo lado y en el mismo momento; en una sola elección, una sola campaña y un solo mensaje”, propone.

Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Partido Justicialista.

Los jueces, por el fortalecimiento electoral

También por la mañana, el histórico Teatro Argentino fue sede del panel de apertura de las Jornadas Latinoamericanas de Justicia Electoral y Democracia, que tuvo como anfitrión al Juez Federal con competencia electoral en la Provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, quien convocó a “tener la Constitución y los principios republicanos siempre presentes”, especialmente ante el “desencanto democrático” que se expande a nivel global.

Ramos Padilla compartió panel con la vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan y con la jueza electoral de Chaco, Zunilda Niremperger. La palabra del juez electoral era esperada especialmente en medio del contexto de indefiniciones sobre el modo en que los bonaerenses irán a las urnas.

Al saludar a los presentes, dejó un mensaje al saludar a los miembros de la Junta Electoral bonaerense, cuando marcó que “este año, seguramente, van a asumir nuevos desafíos”, dado que el organismo solo tuvo a cargo la elección de extranjeros, es decir, cerca de un millón de personas. “Seguro nos encontraremos diariamente a lo largo del año”, agregó Ramos Padilla.

Como dio cuenta Buenos Aires/12, la Junta Electoral bonaerense pedirá una intervención del Juzgado de Ramos Padilla, para organizar la elección provincial. Así lo confirmaron a este medio fuentes del organismo colegiado, desde donde asumen las dificultades que podrían traer aparejadas los comicios, sin importar si se desarrollan de modo concurrente a las elecciones nacionales o si el Ejecutivo opta por el desdoblamiento.

La Junta, que preside el titular de la Suprema Corte Daniel Soria y tiene como vice a Federico Thea, tiene abajo su responsabilidad la organización de todo el acto electoral en la provincia. Su tarea va desde el reconocimiento de listas y candidatos hasta el conteo de los votos que desembocan en la oficialización de los resultados y la proclamación de los ganadores.

A la vez, confió que habría una reunión privada -aunque en el marco del encuentro- con las autoridades de la Cámara Nacional Electoral y jueces electorales de las diversas jurisdicciones para evaluar los “desafíos” que impuso al sistema electoral la llegada de la Boleta Única de Papel (BUP) y la eliminación de las PASO a nivel nacional, como también la incidencia al interior de los partidos políticos.

“Hay reformas que requieren de capacitación e interacción con la ciudadanía. El votar se compara con nacer, cuando todos tenemos las mismas condiciones, en todo lo demás hay desigualdades estructurales”, marcó.

En otro pasaje, hizo una autocrítica al sector judicial y remarcó que ese Poder del Estado “no fue ajeno a los quiebres constitucionales; debemos ser conscientes de que muchas veces los primeros en arrodillarse en esas situaciones fueron los jueces”.

“La robustez del sistema electoral es algo colectivo. Debemos preservar y fortalecer el sistema electoral. Nos debemos discutir ciudadanía y que nadie nos diga que se hace un golpe de Estado en defensa de la Constitución”, marcó Ramos Padilla. “Tenemos que tener a la Constitución adelante y los principios republicanos presentes porque hay un desencanto democrático, pero pese a las deudas, es el mejor sistema para el desarrollo de la Nación”, cerró.

El Juez Federal Alejo Ramos Padilla en el Teatro Argentino de La Plata.

En su intervención, la cortesana Kogan destacó que la Justicia Electoral es “garante de la democracia” y de que el derecho humano que es el sufragio “sea respetado”, al tiempo que planteó que el sistema electoral “tiene que reflejar la voluntad del pueblo”.

“Deben estar claras las reglas de juego al momento de entrar al cuarto oscuro”, sentenció y postuló que uno de los mayores problemas en la actualidad para ejercer el voto es la accesibilidad, tanto en el lenguaje como en las dificultades edilicias. Allí puso como ejemplo las dificultades que enfrentan, por ejemplo, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y las mujeres jefas de hogar que deben movilizarse con sus hijos pequeños para poder votar.

En esa línea, aseguró que “no estopa asegurado el acceso en igualdad” a votar, por lo que convocó a sus pares a buscar una solución a la problemática. “La Justicia Electoral debe intentar hacer desaparecer las barreras y no limitarse solo a contar los votos”, reclamó.