La primera jornada del debate anual de la Asamblea General de la ONU estuvo marcada principalmente por el cruce de declaraciones entre Estados Unidos e Irán y la situación en Venezuela (ver aparte). También hubo en Nueva York menciones a favor del multilateralismo, cuestionado por el presidente estadounidense, Donald Trump, por parte de varios de los mandatarios que tomaron la palabra este martes.

Trump apuntó sus dardos contra Irán y Venezuela, a la vez que aprovechó también para hacer un elogio del patriotismo frente al orden global. A los líderes iraníes los acusó de sembrar “caos, muerte y destrucción”, criticó el acuerdo nuclear del que retiró a Estados Unidos este año y llamó a aislar a Teherán.

A su vez el presidente iraní, Hassan Rohani, contestó las críticas de su par estadounidense, pero a su vez lo invitó a sentarse a la mesa de negociaciones. “Enfrentarse al multilateralismo no es una señal de fortaleza sino un síntoma de debilidad intelectual”, dijo Rohani. Respecto al retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear con su país, Rohani expresó que celebraba que la comunidad internacional no hubiera respaldado dicha decisión. Respecto a las sanciones que Estados Unidos planea reimponer, Rohani dijo que son una forma de “terrorismo económico”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró que no deben firmarse nuevos acuerdos comerciales con países que no respeten el acuerdo del clima de París, del que Estados Unidos se retiró el año pasado. A la vez, advirtió que el unilateralismo y la “ley de la jungla” no podrán resolver la disputa nuclear con Irán. Estados Unidos también se retiró este año del acuerdo alcanzado en 2015 con Teherán. “Sabemos que Irán ya estaba en el camino a una capacidad nuclear militar”, dijo Macron. “¿Qué lo frenó? El acuerdo de Viena de 2015”, recalcó.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, abogó por el multilateralismo y criticó “el retorno de prácticas comerciales proteccionistas”, así como “la invocación de nacionalismos excluyentes” en el escenario internacional. También pidió poner fin al bloqueo comercial a Cuba. El presidente del Perú, Martín Vizcarra, condenó “las graves violaciones” de los derechos humanos en Venezuela e hizo un llamado urgente para atender la crisis humanitaria de ese país. Su par ecuatoriano, Lenín Moreno, pidió a Venezuela que solucione su crisis política por la vía del diálogo y solicitó a la región una acción continental sobre la situación del país caribeño. Y el presidente turco se quejó de las sanciones de Estados Unidos.