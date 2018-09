El cine argentino ya tiene su película elegida para representarlo en las próximas ediciones de los premios Oscar y Goya: El ángel, de Luis Ortega, peleará por un lugar entre las nueve prenominadas al Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa, que eligen tres comités de la Academia de Hollywood. Se sabe que de esos nueve films, luego hay una última selección con los cinco finalistas, lugar que no ocupa el cine nacional desde la edición 2015 cuando llegó a estar nominada Relatos salvajes, de Damián Szifron, que no obtuvo la estatuilla dorada. Además ser la representante local por una precandidatura al Oscar, El ángel también fue seleccionada por los miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para competir por el Goya a la Mejor Película Iberoamericana, galardón que obtuvo en diecisiete ocasiones de 32 ediciones (el último fue para El ciudadano ilustre, de Gastón Duprat y Mariano Cohn, en 2017). De los 263 miembros que componen la Academia local, que preside el productor cinematográfica Axel Kuschevatzky, votaron 196; es decir, casi un 75 por ciento.

En la ceremonia conducida por el conductor y humorista Sebastián Wainraich, celebrada en el mediodía del miércoles en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica del Incaa, se explicó que Luis Ortega no estaba presente debido a que viajaba en ese momento a Madrid y luego a San Sebastián, ya que El ángel compite este fin de semana en la sección Perlas de la muestra donostiarra. Tampoco estaba Lorenzo "Toto" Ferro, el actor que debutó en el cine componiendo a "Carlitos" en la ficción inspirada libremente en la vida del asesino serial más famoso de la Argentina, Carlos Robledo Puch. Tras su première mundial en la sección Una Cierta Mirada de la última edición del Festival de Cannes, celebrado en mayo, El ángel tuvo su estreno comercial en la Argentina el jueves 9 de agosto y es hasta el momento la película más taquillera del cine nacional en 2018 con 1.300.000 espectadores.

El que estuvo presente para escuchar la gran noticia fue Peter Lanzani, quien en la ficción compone a Miguel, un delincuente que compite, de algún modo, con Carlitos por un botín muy preciado. "Tengo una felicidad enorme y es un privilegio que la Academia haya elegido a El ángel para representarla en los Oscar y en los Goya. Fui muy feliz haciendo la película así que voy a seguir disfrutando de este camino internacional que está teniendo", señaló Lanzani a PáginaI12, minutos después de que se conociera la noticia. "Crecí muchísimo haciéndola y conocí a un director maravilloso. Conocía su cine, pero no personalmente cómo es Luis, y la verdad es que aprendí muchísimo y también disfruté mucho del rodaje", agregó Lanzani. Más allá de lo que pueda suceder con El ángel, Lanzani dejó su visión sobre los premios: "Son un mimo al alma por el laburo de muchísimas personas; no te definen en nada ni te colocan en un lugar mejor o peor sino que es una linda distinción al laburo en particular, así que veremos cómo nos va el año que viene". Encarnar a su personaje fue para Lanzani "difícil" porque nunca había interpretado a alguien así. "Fuimos ensayando mucho y tratamos de ver qué necesitaba Luis de este personaje", reconoció el actor.

Además de El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar, El ángel tiene detrás a Kramer & Sigman Films (K&S), la productora de varios títulos que fueron prenominados (Relatos salvajes, El clan), Underground Films y a Telefe. Junto con Lanzani, estuvieron Matías Mosteirín y Leticia Cristi, de K&S. Mosteirín señaló: "El Oscar es una referencia muy importante. El ángel es una película que tiene la voz de un gran director que trasciende internacionalmente, cuenta un mundo y una época. Tiene la universalidad que tienen las grandes películas. Así que tenemos mucha confianza y un gran trabajo por delante de promoción y difusión de la película en Estados Unidos. Es un enorme desafío. Y otra de las cosas para destacar es que ocurre en un año en el que el cine argentino ha dado respuestas con creces no sólo en cuanto a calidad artística sino también en cuanto a la respuesta del público que nuevamente eligió una innumerable cantidad de películas que este año hicieron que el cine nacional quede en un lugar muy destacado".

Si bien Axel Kuschevatzky forma parte de la producción de El ángel, por Telefe, habló con PáginaI12 como presidente de la Academia argentina: "Intuyo que para todos debe haber sido muy difícil elegir entre todas las películas que hubo este año, cuáles iban a correr esta carrera porque, en términos creativos, ha sido un año impactante, con un nivel altísimo con películas como Animal, El amor menos pensado, Mi obra maestra, La quietud, Acusada... Hubo películas más chicas, más grandes, películas hechas dentro de un esquema industrial, otra hechas al margen y de una calidad enorme. En primera instancia, diría que esta diversidad de voces es lo que más me encanta como miembro de la Academia y como alguien que trabaja en el sector".

Argentina compitió hasta ahora en los Oscar con siete largometrajes: La tregua, de Sergio Renán; Camila, de María Luisa Bemberg; La historia oficial, de Luis Puenzo (ganadora en 1985); Tango, no me dejes nunca, de Carlos Saura (coproducida con España); El hijo de la novia, de Juan José Campanella; El secreto de sus ojos, también de Campanella (ganadora en 2009), y Relatos salvajes, de Damián Szifrón.

Previamente a la noticia de la elección de El ángel, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina entregó diplomas del Premio Sur a los ganadores de lo mejor del 2017. El cuarto largometraje de Lucrecia Martel, Zama, fue el gran ganador con diez distinciones, entre ellas la de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor Protagónico (el hispano Daniel Giménez Cacho) y Mejor Guión Adaptado. Cuando la cineasta salteña subió a recibir la premiación a Mejor Dirección agradeció y dedicó el premio a REI Cine, "que son los productores argentinos de esta película porque hacerla fue una aventura tremenda y sin estos jóvenes, hubiera sido realmente imposible. Hubo cantidad de situaciones de casi naufragio por las que pasamos, que nos hicieron compañeros bastante inseparables". Cuando subió con parte del equipo a recibir el premio a Mejor Película, Martel expresó: "Ojalá el año que viene podamos estar acá de nuevo y que siga el cine, como podamos, haciendo pelea por supuesto, pero que siga este cine que ha surgido y ha trascendido las fronteras desde las pequeñas y medianas empresas, no siempre con la suerte de estar apoyados por empresas grandes, pero el cine que ha hecho conocida a la Argentina afuera es un cine de pequeñas y medianas empresas. Ojalá que el Instituto pueda apoyarlas", subrayó Martel. Como Mejor Actriz Protagónica ganó Sofía Gala Castiglione por su composición de Alanis, mientras que el Premio Sur a Mejor Actor de Reparto fue para el recordado Pablo Cedrón (fallecido en noviembre de 2017) por su labor en El otro hermano. Lo recibió visiblemente emocionada su prima, la cineasta Lucía Cedrón, hija del gran cineasta Jorge "Tigre" Cedrón.