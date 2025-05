El defensor de Deportivo Morón, Nahuel Zarate, emitió un comunicado en el que insinuó que se entregará a la Justicia luego de que se deje firme la condena a cinco años de prisión por haber generado dos muertes en un trágico accidente en la avenida General Paz.

Este jueves, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia a cinco años de prisión para el futbolista tras haber protagonizado un trágico accidente, el domingo 9 de septiembre de 2018 en la avenida General Paz, que terminó generando dos muertes.

Luego de conocerse la ratificación de la condena, el ex jugador de Boca subió un posteo a su Instagram en el que insinuó que se entregará a las autoridades: "Después de tanto, llegó el momento de enfrentar esto. Lamento profundamente todo el dolor causado, tampoco he podido volver a encontrar la paz ni ser plenamente feliz. Me encuentro en las manos de Dios, como lo he estado toda mi vida. Prometo salir una mejor persona".

El defensor había llegado este último mercado de pases al Deportivo Morón de la Primera Nacional y desde el club emitieron un comunicado informando la decisión que se tomó en torno a la condena de Zarate: "Atentos a la situación judicial del jugador del primer plantel de fútbol, Nahuel Zárate, desde el Club Deportivo Morón informamos que desde el primer momento hemos sido respetuosos de los plazos y las decisiones de la justicia. Habida cuenta de haber sido agotadas las instancias recursivas y la consecuente condena firme, desde nuestra institución acompañamos y respetamos la decisión judicial".

"En relación a la situación contractual del jugador, su contrato contaba con una cláusula específica respecto a esta situación en la que se dejaba asentado que dicho vínculo contractual quedaría rescindido automáticamente en caso de que la justicia dejara firme la condena, sin posibilidad de reclamo alguno por parte del jugador hacia el Club" agregó la institución del Oeste del Gran Buenos Aires que da a entender que, debido a la condena, culminó el vínculo entre club y jugador.

El hecho había sucedido en la madrugada del domingo 9 de septiembre de 2018, cuando el defensor, bajo los efectos del alcohol, impactó con su vehículo Volkswagen Scirocco en la parte posterior de un taxi Chevrolet Corsa que trasladaba a dos hombres, de 55 y 54 años.

La condena se dio el 30 de agosto de 2021, en la que se incluyó una inhabilitación para manejar por 10 años, y la reciente ratificación de esta hará que la detención sea efectiva.

Tras tres años de investigación y juicio y otros cuatro hasta que la condena fue afirmada, el ex defensor de Boca Nahuel Zárate tendrá que cumplir cinco años de prisión por un doble homicidio culposo