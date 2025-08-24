En las efemérides del 24 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1572. La Matanza de San Bartolomé

Católicos franceses perpetran la Matanza de San Bartolomé contra los hugonotes (protestantes), en el marco de las guerras de religión en el país. Se calcula que son asesinados unos 3 mil calvinistas en París. La violencia iniciada el día de San Bartolomé se extiende al resto de Francia en las semanas siguientes, con entre 10 mil y 20 mil masacrados. Todo se desencadena por el atentado contra el almirante Gaspar de Coligny, que era calvinista. El rey Carlos IX y su madre, Catalina de Médici, son sindicados como los instigadores de la matanza.

1899. El nacimiento de Jorge Luis Borges

Nace Jorge Luis Borges, el mayor escritor de la lengua castellana en el siglo XX. Creció en su Buenos Aires natal y viajó con su familia a Ginebra, donde estudió el bachillerato. De vuelta en el país comenzó su carrera literaria. La obra central de Borges está compuesta por los cuentos de Ficciones y El Aleph, los ensayos de Otras inquisiciones y un volumen que reúne poemas y relatos cortos: El hacedor. También publicó libros de poemas, entre otros, Fervor de Buenos Aires, El oro de los tigres, La cifra y Los conjurados. Escribió en coautoría con Adolfo Bioy Casares libros como Seis problemas para don Isidro Parodi y Crónicas de Bustos Domecq. Fue furiosamente antiperonista. Aplaudió los golpes de 1955 y 1976, pero repudió el terrorismo de Estado. Además, dio clases en la UBA. Obtuvo el Premio Cervantes en 1979. Murió en Ginebra el 14 de junio de 1986. Su natalicio se recuerda en el país como el Día del Lector.

1933. Nace Alberto Olmedo

Alberto Olmedo nace en Rosario. Comenzó su carrera como switcher y luego pasó delante de cámaras con su personaje del Capitán Piluso, con el que conquistó al público infantil. Más tarde se dedicó a la comedia picaresca en cine, teatro y televisión. En la pantalla grande protagonizó una veintena de comedias junto a Jorge Porcel. Fue dueño del rating con el ciclo No toca botón. Una broma cuando el locutor anunció “Alberto Olmedo ha desaparecido”, al iniciar su ciclo por Canal 13, recién instalada la dictadura en 1976, le costó dos años sin su programa. Murió el 5 de marzo de 1988, en Mar del Plata, al caer del balcón del piso once en el que residía durante la temporada teatral de verano. Tenía 54 años y atravesaba su momento de mayor popularidad.

1954. Se suicida Getúlio Vargas

El presidente brasileño Getúlio Vargas se suicida en Río de Janeiro a los 72 años. El golpe militar de 1930 que derrocó a Washington Luís Pereira de Sousa tres semanas antes del fin de su mandato lo catapultó al poder. Gobernó de manera constitucional a partir de 1934 y en 1937 dio un golpe que instauró el llamado Estado Novo, un régimen protofascista. Fue depuesto en 1945. A través de las urnas regresó al gobierno en 1951. Vargas se pegó un tiro en medio de una grave crisis política.

1956. Muere Kenji Mizoguchi

Kenji Mizoguchi, uno de los más influyentes cineastas de Japón y de la historia del séptimo arte, muere en Tokio a los 58 años. Su carrera arrancó en tiempos del cine mudo e incluye, entre otros títulos, La historia del último crisantemo, Cuentos de la luna pálida, El héroe sacrílego y La calle de la vergüenza.

1997. Fallece Tete Montoliu

El pianista y compositor Tete Montoliu muere en Barcelona, su ciudad natal, a los 64 años. Ciego de nacimiento fue el primer gran músico de jazz surgido de España. Dejó una amplia discografía y grabó con Dexter Gordon y Anthony Braxton, entre otros.

2011. Muere Chango Farías Gómez

A los 73 años fallece uno de los renovadores del folklore argentino: Chango Farías Gómez. Se llamaba Juan Enrique y se crio en San Isidro. Al despuntar los años 60 formó Los Huanca Hua, al que siguieron el Grupo Vocal Argentino, Músicos Populares Argentinos y La Manija. Se exilió en España. Fue Director Nacional de Música entre 1989 y 1992, y de 2003 a 2007 ocupó una banca de legislador porteño.

2014. Adiós a Richard Attenborough

El actor y director inglés Richard Attenborough muere en Londres cinco días antes de cumplir 91 años. Hermano del naturalista y divulgador científico David Attenborough, descolló en cine en películas como El vuelo del Fénix y Jurassic Park. Como director, se alzó con el Oscar por Gandhi.

2021. Fallece Charlie Watts

El mundo del rock se entristece con la noticia de la muerte de Charlie Watts. El baterista tenía 80 años e integró los Rolling Stones desde el comienzo de la banda, en 1962. De bajo perfil y lejos de la exposición pública de sus compañeros Mick Jagger y Keith Richards, fue reconocido por su calidad y como uno de los mejores bateristas de la historia, y apasionado por el jazz.



