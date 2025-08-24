Ubicada entre la Avenida Patrice Lumumba y la bulliciosa 24 de Julho, fundada en 1911 bajo dominio portugués, su primera denominación fue Escola Comercial e Industrial 5 de Outubro, por el aniversario de la República Portuguesa. Durante décadas cambió de nombre y de sede, reflejando las tensiones de una época en la que el acceso a la educación secundaria era privilegio de pocos. Hasta bien entrado el siglo XX, el liceo admitía exclusivamente a varones blancos y mestizos; recién en 1951 ingresó el primer estudiante negro, Joaquim Chissano, futuro presidente del país.

En 1952, la institución estrenó el edificio que aún hoy ocupa, y poco después se dividió en dos sectores, uno masculino y otro femenino. Esa división se mantuvo hasta fines de los años 60, cuando se abrieron las clases mixtas. Pero fue recién en 1976, tras la independencia, cuando la escuela tomó el nombre con el que es conocida, Josina Machel, en homenaje a una de las mujeres más valientes y recordadas de la lucha de liberación.

Josina Abiatar Muthemba, más conocida como Josina Machel, nació en 1945 en Inhambane. Desde joven se unió a los movimientos contra el colonialismo. A los 18 años decidió abandonar Mozambique aún ocupada por la colonia portuguesa, y emprendió el camino hacia Tanzania para integrarse al Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), que organizaba la lucha armada desde ese país vecino. En su primer intento fue capturada en Rodesia del Sur (actual Zimbabwe), deportada y encarcelada en Mozambique. Pero poco después logró escapar y llegó así a Dar es Salaam, en Tanzania, tras un extenso y arriesgado recorrido..

En Tanzania se convirtió en referente del Destacamento Femenino, que organizaba la participación activa de las mujeres en la guerra de independencia. Además de combatir, Josina aportó al movimiento revolucionario la conciencia sobre el rol político y social de las mujeres. Con solo 24 años fue nombrada jefa del Departamento de Relaciones Internacionales del FRELIMO, y al siguiente año responsable del Departamento de Asuntos Sociales del FRELIMO

En 1969 se casó con Samora Machel, quien sería el primer presidente de Mozambique independiente. Pero ella no llegó a ver la victoria, murió de cáncer en 1971, a los 25 años. Su vida breve, intensa y militante la convirtió en una heroína nacional. El 7 de abril, día de su muerte, se conmemora hasta hoy el Día Nacional de la Mujer Mozambiqueña, jornada en la que las calles se llenan de cantos, bailes y flores en su memoria.

Nombrar a la escuela más grande del país en su honor no fue un gesto menor. La Escuela Secundaria Josina Machel se transformó en un espacio que no solo forma a miles de estudiantes, sino que también transmite un legado, el de la resistencia, la justicia y la dignidad.

Nombrar una escuela es también narrar una historia. En Maputo, esa historia lleva el nombre de Josina Machel, la mujer que demostró que la independencia no podía conquistarse sin la voz y la fuerza de las mujeres negras.