En el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, Colón cayó 1-0 ante Junior, en Barranquilla. En la calurosa ciudad colombiana, el equipo argentino salió a esperar al local, que adelantaba a casi todos sus hombres en busca de la ventaja temprana. Sin embargo, la primera ocasión clara fue para Colón, pero Leguizamón no pudo definir y desaprovechó el pase exacto puesto por Zuculini. La respuesta del local llegó en la acción siguiente, en una maniobra colectiva que Hernández culminó con un remate desde afuera del área que se estrelló en el palo derecho de Burián.

El correr de los minutos acentuó el planteo defensivo de los santafesinos, que cedieron el control de la pelota y apostaron al contraataque. Eso le bastó para maniatar a un Junior que no hallaba la forma de vulnerar la sólida defensa visitante. Porque los colombianos querían y no sabían cómo y porque los argentinos estaban conformes con el empate, el nivel de juego decayó hasta la monotonía y el cero a cero no pudo quebrarse en la primera etapa.

En el complemento, el nivel empeoró. Porque Colón retrocedió más, juntando a volantes y defensores y reduciendo sus arrestos ofensivos a alguna corajeada individual. Por su parte, Junior tenía la pelota, pero era incapaz de generar peligro. Lento, sin cambio de ritmo, sus intentos de ataque eran controlados fácilmente por los marcadores santafesinos. En el último tramo del encuentro, Junior apuró con los centros. Y a la salida de un corner, tras un borbollón en el área, Barrera tocó la pelota a un metro de Burián y marcó el inesperado 1-0.

Lo lamentaron los santafesinos, que parecían tener todo controlado. Intentaron ir por la igualdad, pero no pudieron, porque hacía varios minutos que el técnico Domínguez había sacado a su único delantero (Leguizamón) para poner otro volante (Ruiz). La conformidad con la derrota por un solo gol de diferencia quedó de manifiesto cuando el entrenador sabalero cambió un mediocampista con llegada (Chancalay) por uno de marca (Bastía). En una semana se verá si Colón puede dar vuelta la serie y avanzar a los cuartos de final.

1 Junior

Viera; Piedrahita, Ditta, R. Pérez, G. Gutiérrez: Pico, J. Sánchez; Barrera, S. Hernández, L. Díaz; Y. González.

DT: J. Comesaña.

0 Colón

Burián; Toledo, E. Godoy, E. Olivera, G. Escobar; M. Fritzler; Heredia, F. Zuculini, Estigarribia, Chancalay; Leguizamón.

DT: E. Domínguez.

Estadio: Metropolitano (Barranquilla).

Arbitro: Carlos Orbe Ruiz (Ecuador).

Gol: 71m Barrera (J).

Cambios: 60m T. Gutiérrez por L. Díaz (J), 64m A. Ruiz por Leguizamón (C), 75m Moreno por J. Sánchez (J), 82m Bastía por Chancalay (C), 87m Bernardi por Heredia (C), Murillo por G. Gutiérrez (J).