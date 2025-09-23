En las efemérides del 23 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1905. Nace Francisco Fiorentino

Nace en San Telmo uno de los cantantes de tango más famosos de los años 40, Francisco Fiorentino. Fue de los de más convocatoria en los años dorados del tango. Murió el 11 de septiembre de 1955 en Mendoza, en un accidente de auto.

1926. El nacimiento de John Coltrane

John Coltrane, figura central en la historia del jazz, nace en Hamlet, Carolina del Norte. Tocó con Johnny Hodges, saxofonista de Duke Ellington y, más tarde, con Thelonious Monk. Se convirtió en un refinado solista de saxo tenor. Formó parte del emblemático combo de Miles Davis que grabó Kind of Blue. A fines de los 50, con su cuarteto produjo discos como Giant Steps y My Favorite Things. En este último tocó el saxo soprano por primera vez. Luego llegarían el disco con el cantante Johnny Hartman y las colaboraciones con Eric Dolphy. A fines de 1964 grabó su disco más celebrado: A Love Supreme. Murió en 1967.

1939. Muere Sigmund Freud

Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, fallece en Londres a los 83 años. Se había instalado en la capital británica exiliado del nazismo. Padecía un cáncer de paladar y se le practicó la eutanasia con inyecciones de morfina.

1947. Voto femenino en la Argentina

Se promulga la Ley 13.010, que consagra el derecho de las mujeres a votar. De esta manera, millones de mujeres mayores de 18 años quedan igualadas con los hombres a la hora de ejercer el derecho al sufragio secreto. Votarán por primera vez en las elecciones de 1951. La fecha se recuerda como Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer.

1949. Nace Bruce Springsteen

En Nueva Jersey nace Bruce Springsteen, The Boss, uno de los músicos más exitosos del rock del último medio siglo. El lanzamiento de Born to Run en 1975 lo lanzó la fama, y Born in the USA, de 1984, fue un éxito planetario. Ganó un Oscar por la canción de la película Filadelfia. Participó de los homenajes por los veinte años de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

1955. Se consuma la caída de Perón

Triunfa la Revolución Libertadora. El general Eduardo Lonardi asume la presidencia, tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón, que inicia su exilio de casi 18 años. El alzamiento se había iniciado el 16 de septiembre. Los golpistas proclaman inicialmente que "no hay ni vencedores ni vencidos" antes de encarar la proscripción del peronismo a través del ala dura que sucederá a Lonardi.

1973. Muere Pablo Neruda

En Santiago, fallece Pablo Neruda. El poeta chileno tenía 69 años y sufría cáncer de próstata. Fue autor de libros como Canto general, Odas elementales y el volumen autobiográfico Confieso que he vivido. En 1971 recibió el Premio Nobel de Literatura. Militante comunista, padeció el exilio a comienzos de los 50 y fue embajador de Chile en Francia en el gobierno de Salvador Allende. Murió doce días después del golpe militar y su entierro fue la primera manifestación contra la dictadura.

1973. Perón, presidente por tercera vez

Juan Domingo Perón obtiene la presidencia de la Nación en las urnas por tercera vez. Acompañado en la fórmula por su esposa María Estela Martínez, se impone con el 62 por ciento de los votos al binomio radical conformado por Ricardo Balbín y Fernando de la Rúa. Juró su cargo el 12 de octubre siguiente y murió como presidente el 1º de julio de 1974.

1983. La autoamnistía militar

Los militares aprueban la Ley de Pacificación Nacional, que pasará a la historia como Ley de Autoamnistía. Se proclama extinguida la acción judicial contra los crímenes de la dictadura, tras haber declarado muertos a los desaparecidos. El rechazo es amplio, a menos de cuarenta días de las elecciones presidenciales.

Además, es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas; el Día Internacional de la Bisexualidad y sus Derechos y el Día Internacional de las Lenguas de Señas; y en la Argentina es el Día de las Bibliotecas Populares.