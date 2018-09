#PresenteContinuo Discos nuevos para ser presentados. Hoy, el trapero cordobés Paulo Londra exigirá Dímelo en el Teatro Gran Rex (a las 20.30, repetirá mañana y el 13/10) y Darío Jalfin anticipará Lo que nunca haría en Casa Rodolfo Walsh (a las 21, gratis). Mañana, los peruanos Rapper School rimarán We Don’t Play en Beatflow (a las 18), los alemanes Destruction trashearán Under Attack en Vorterix (a las 18), A Saidera rumbeará Sur en la Usina del Arte (a las 20), el colombiano Sebastián Yatra pelará Mantra en el Teatro Gran Rex (a las 20.30), Kapanga prenderá su show La Luz del Quasar en El Teatro (a las 21), el Club Artístico Libertad revelará su show antifranquista Rojo y negro en el CAFF (a las 21) y El Último Subsuelo invocará su EP Hell íntimo en Ladran Sancho (a las 22, gratis). Y el domingo, los fineses Nightwish bancarán Endless Forms Most Beautiful en el Estadio Malvinas Argentinas (a las 17) y la MC Valessa contabilizará Lo primero en Makena (a las 21).

#Cursos&Concursos La segunda edición de la conferencia regional OpenCon LatAm, que impulsa el acceso abierto en datos, ciencia y educación, será este sábado de 9 a 17 en la sede de la UMET, Sarmiento 2037, con disertaciones, mesas redondas, talleres presenciales y webinarios.

#PegarLaVuelta Este sábado desde las 21, en Niceto Club y con una ayudita de sus amigos, Adicta reencarnará en versión 2018, a tres años de su último show, ocurrido en 2015 en homenaje a Toto, tras el fallecimiento del cantante de una de las bandas más intrigantes y hermosas del pop argentino.

#Festivalipsis La Delio Valdez y Resistencia participarán este domingo de un festival en apoyo a los trabajadores de la gráfica cooperativa Mardygraf, en crisis por los costos de energía eléctrica: será desde las 18 en el predio de la planta, en Garín. El festi Córdoba Rockea invitará combo serrano con Cuatro Al Hilo, Aura, Juan Terrenal y Los Ustedes, muestra de fotos, proyección de la película Cosquín Rock y charlas con Willy Quiroga y Diego Frenkel, todo desde las 19 en Lucille. El festival Pequeños Universos propondrá menú rioplatense hoy a las 20 en Xirgu con So Abra y el proyecto Cinco Amigos. El Wooh! Festival sumará a Duratierra, Valbe y Seraarrebol hoy a las 20.30 en el Teatro Roma. El Festival Latino juntará a Carinhosos Da Garrafa, Suburband Reggae y La Descarga hoy a las 22 en Sala Siranush. El Encuentro Sound System apostará al groove con Army of Dub, Stepping Stone, Dubtronik y Tribulation, mañana a las 16 en G104. Y en el Futurrock habrá cata de indie con Perras on the Beach, Sara Hebe, Banzai & Wos y Las Taradas, el domingo desde las 17 en la Ciudad Cultural Konex.

#EnBandeja Djs son amores. El madrileño Henry Saiz y el israelí Guy Mantzur serán las vedettes de la franquicia electrónica HOH Music mañana a las 17 en Obras; Joaquín Ruiz meterá siete horas al hilo de techno mañana a la medianoche en Blow Palermo y el dúo alemán Pan Pot copará la parada el domingo a las 20.30 en Complejo Punta Carrasco.

#AltaTemporada Series y a otra cosa. Si te caben los cazarrecompensas interplanetarios, saldrá la cuarta de Killjoys (hoy a las 21, SyFy). Si estás para Halloween, Los Simpson tendrá especial calabacero (domingo a las 20.30, Fox). Y si vas en plan tumbero, la segunda del hit argentino El marginal ya subió a Netflix.

#CualquieraPuedeGooglear Error, Caos Perfecto y Tiburones agitarán mañana a las 21 en Casa de la Cultura D.A.Maradona, Ramos Mejía. Click GBA. La Drakefest prometerá hip-hop en Crobar (hoy a las 23.30) y la Fiesta Víspera garantizará bailongo violento y ecléctico en La Confitería (mañana a las 23). Click enfiestado. Los mexicanos Molotov llevarán su Desconectour a Museum hoy a las 20, como previa de sus toques en La Plata (3/10, Sala Ópera) y Córdoba (6/10, Personal Fest). Click frijolero. El ciclo La Xirgu meterá el dedo en temas de género con música, charlas, lecturas, performance y participación de Paz, Bife, Luciana Peker, Pao Lunch y Marta Dillon, mañana desde las 19 en el Xirgu; mientras que Noelia Custodio y Srta. Bimbo soltarán dueto standupero feminista en Casa Brandon el domingo a las 21. Click de género. La fotógrafa Laura Ortego inaugurará hoy a las 17 su muestra de retratos Rol en Walter Casa Para Artistas (hasta el 3/11). Click y arte, arte, arte. El Instituto Nacional de la Música lanza su proyecto CUMI –o Circuito Universitario de Música Independiente– para respaldar a artistas indie con espacios de toque gratuito en ámbitos universitarios, abrirán fuego Mie2 y TUX hoy a las 20 en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines. Free click.