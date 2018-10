“Dale Bo..dale Bo…dale Bo…dale Boca que no ha pasado nada…”, abrieron la noche los hinchas de Boca que, además, aplaudieron mucho el nombre de Guillermo Barros Schelotto cuando lo anunciaron por los altavoces, y le dieron también su respaldo a Rossi, cuando fue a ocupar en el arco que da espaldas al Riachuelo. Los hinchas, que dejaron muchos huecos en las plateas y muy pocos en las populares, sabían que el mejor aporte que pueden hacer en estas circunstancias (dos golpazos muy fuertes ante River y Gimnasia, inminencia de un partido clave por la Copa) es brindar el apoyo y no sumarse a la ola de críticas y autocríticas, que salpicaron a los entrenadores y a todo el plantel en los últimos días.

El valor principal de este partido de ayer ante Colón estaba dado, precisamente en la conclusiones que podían sacarse en referencia al encuentro fundamental de la Copa contra Cruzeiro. Y lo que se debía tener en cuenta, más allá del resultado, es el rendimiento de algunos jugadores que se descuenta que van a ser titulares en Brasil, de otros que están peleando por un puesto, y de los que pueden llegar a aparecer como alternativa.

La noche terminó muy bien para Boca porque le ganó a Colón, porque hubo un funcionamiento como equipo superior a los de los últimos tiempos, y porque varios futbolistas obtuvieron una buena calificación. Tal vez la conclusión más importante que se puede sacar es que el arquero Agustín Rossi va a viajar fortalecido por una destacada actuación, que incluyó seguridad en el juego aéreo algunas buenas voladas y ninguna responsabilidad en el gol de Colón. Rossi, que va a ser muy exigido contra Cruzeiro necesitaba los mimos de la hinchada y algunas atajadas de esas que levantan la autoestima.

La gran diferencia entre este equipo mixto y el que jugó contra Gimnasia por la Copa Argentina es que ayer los jugadores se pasaron la pelota entre si, tuvieron una mayor claridad en el medio y fueron más efectivos en los ataques. Gago no jugó en su mejor nivel, pero mostró destellos de su jerarquía, colocó un par de buenos pases entre líneas y dio mensajes de por donde pasa la cosa. Es muy probable que a la luz de esta actuación el técnico considere la posibilidad de incluirlo en el equipo. Otro buen dato para Boca es la actuación de Peruzzi , aunque no está anotado en la lista de la Copa Libertadores, por lo que en principio el lateral derecho será Buffarini (no pega una el pobre desde que llegó a Boca). Habrá que pensar tal vez en Nández de lateral y Gago en el medio, con Barrios y Pérez.

Pero hay dos cuestiones fundamentales que debe considerarse: 1) la actuación de ayer no borra todo lo malo del equipo en los últimos tiempos, y 2) Colón es mucho menos que Cruzeiro y da ventajas que Boca no va a recibir el jueves próximo.

No es cierto eso de que “no ha pasado nada”, pero una derrota ayer hubiera sido catastrófica para lo que se viene. Y se ganó bien.