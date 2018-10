El clásico festival Guitarras del Mundo transitará su 24a edición a partir de hoy y hasta el 14 de este mes en todo el país, y Juan Falú aporta algunas claves sobre su prestigio y sostenimiento en el tiempo. “El encuentro ya tiene un peso simbólico”, dice el guitarrista tucumano, que oficia de director artístico. “Creo que se valora mucho esa extensión a lo largo de los años, el carácter federal y una serie de atributos que lo hacen muy original. Por ejemplo, que se realice en simultáneo en todas las provincias, que vengan representantes de muchos países y que toquen cientos de guitarristas nacionales de diversos estilos y géneros. Si no hubiera una identificación con el proyecto por parte de los guitarristas, no se podría hacer.” Es decir, el festival, más allá del apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), sucede gracias a que los y las artistas se ponen la camiseta, y se convierten también en difusores de la movida. La inauguración en territorio porteño será hoy a las 16 con las presentaciones de Virgina Pagola, Carlos Wernicke, el uruguayo Sergio Fernández Dúo y el propio Falú en Casa Central de la Cultura Popular (Av. Iriarte 3500), con entrada libre y gratuita.

En esta edición hay dos novedades importantes. La primera es la segmentación temática según las diferentes tradiciones guitarrísticas que conviven en el país. “Nos propusimos este año dar cuenta de las vertientes guitarrísticas que representan las músicas populares de las regiones argentinas, de una manera más sistematizada”, cuenta Falú. Por eso, en la Ciudad de Buenos Aires habrá jornadas dedicadas a las guitarras del noroeste, a la cuyana y trasandina, la del Litoral y la pampeano-bonaerense. Y también se presentarán conciertos dedicados al tango y el jazz. “Siempre tuve la inquietud de representar las diferentes escuelas guitarrísticas que tienen que ver con el mapa musical. Porque, por ejemplo, la guitarra cuyana se toca muy bien desde los orígenes, pero hay otras regiones donde la guitarra fue despertando y progresando, como en el Litoral, donde hoy se toca extraordinariamente”, cuenta el tucumano. En este segmento litoraleño, coincidirán el viernes 12 de octubre el entrerriano Carlos Aguirre en quinteto, el formoseño Abel Tesoriere y el correntino Rudi Flores, en Uocra Cultura (Rawson 42), a las 20.

La segunda novedad –tal vez la más relevante, porque conecta con el clima de época– es la mayor presencia de mujeres guitarristas en la programación en esta edición. De hecho, habrá una jornada especialmente dedicada a las mujeres mañana a las 20 en Uocra Cultura. Se presentarán Espiral de Mujeres Guitarristas (Ana Larrubia, Andrea Zurita, Agostina Elzegbe, Virginia Morillas, Laura Zilber, María Clara Millán) y Luciana Oyhanarte. La idea, cuenta Falú, surgió a partir de una nota publicada por este diario. “Siempre hubo mujeres en Guitarras del Mundo, pero tal vez en la proporción que corresponde a la cantidad de guitarristas que hay en el mundo de la guitarra. Un día leí una nota en PáginaI12 a Espiral de Mujeres, que declaraban que la mujer necesita tener más espacio, porque hay muchas guitarristas que tocan muy bien y eso me consta. Y citaban a Guitarras del Mundo. Entonces, les escribí y las convoqué. En realidad uno a veces programa lo que es posible, porque hay mucha demanda de participación”, dice Falú.

“Nos llena de alegría y honor estar programadas en el festival, porque es un espacio que admiramos y valoramos mucho, pero siempre fue un sujeto de observación la poca presencia femenina en este festival como en tantos otros”, sostiene María Clara Millán, integrante de Espiral de Mujeres. “De hecho, ahora se va a presentar un proyecto para pedir un 30 por ciento de cupo femenino en los escenarios de la Argentina. Es una demanda y un primer ideal de tener un piso en el cual las mujeres nos veamos representadas como músicas productoras de discursos. Esto sucede en un marco que excede lo musical y que tiene que ver con algo cultural y social en el que las mujeres muchas veces han sido postergadas. Y revertirlo requiere de la participación de todos y visibilizar esto como un deseo y una necesidad. Cuando nos formamos, nos hubiera gustado tener más mujeres guitarristas entre nuestros modelos”, cierra Millán. En otras jornadas, se presentarán también María Isabel Siewers (reside en Austria), la porteña Rosa Príncipe, la entrerriana Maru Figueroa y las bonaerenses Analía Rego y Virginia Pagola, entre otras. La programación completa se puede consultar en www.guitarrasdelmundo.com.ar

“Al principio ni imaginábamos que el festival iba a durar tantos años o que iba a ser tan difícil interrumpirlo”, confiesa Falú. “Si a alguien se le ocurriera la idea de no hacer el festival, encontraría resistencias por todos lados. Pasamos la crisis de 2001, cuando parecía que era imposible su realización, pero igual lo hicimos. Ahora estamos atravesando otra crisis y vamos a llegar al 25 aniversario atravesándola. Así que estamos preparados para las crisis. El festival empezó con tres sedes, al año siguiente ya eran cinco, y así fue creciendo. La prensa no nos daba mucha bola al principio, éramos una especie de Cenicienta en el panorama cultural, pero teníamos filas de gente para escuchar. Entonces, estábamos frente a algo importante. Por eso decidimos abarcar las 23 provincias y no abandonamos más esa idea.”