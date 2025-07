El PRO decidió que estas elecciones irá a un frente electoral con La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, con la idea de enfrentar a la propuesta del gobernador Axel Kicillof en las elecciones del 7 de septiembre. Si bien el encuentro transcurrió sin mayores conflictos, la paritaria interna del partido todavía no está cerrada.

Según pudo conocer Buenos Aires/12 al cierre del Consejo y posterior Asamblea del partido amarillo, se aprobó por unanimidad el mandato a la Mesa Ejecutiva para conformar frente. “El objetivo es conformar un frente electoral con La Libertad Avanza en toda la provincia”, dijo uno de los consejeros al cierre del encuentro.

Desde diferentes sectores amarillos confiaron a este medio que el encuentro transcurrió "sin líos ni problemas", aunque todavía restan definir algunas variables de cara al 9 de julio, fecha final para la presentación de alianzas y para el 19, cuando se deberán presentar las listas de candidatos.

"Creo que hay una actitud del PRO de escuchar a los bonaerenses que nos piden que vayamos juntos. Así que, por supuesto, nosotros estamos haciendo todos los intentos junto con los intendentes, con los dirigentes de todos los territorios, que es el gran potencial que el PRO tiene en la provincia de Buenos Aires para ir juntos en septiembre y juntos en octubre", dijo el presidente del partido, Cristian Ritondo, ante la prensa.

La cita sirvió para cumplir con una formalidad, algo que realizan todos los partidos políticos, aunque la novedad está en que, a la inversa de lo ocurrido en los cierres anteriores, esta vez son los amarillos los que quedan "atrás" de otro espacio. Hasta las elecciones de 2023, fueron los soldados de Mauricio Macri lo que ejercían como locomotora de las coaliciones opositoras Cambiemos, Juntos y Juntos por el Cambio.

"Tanto Guillermo Montenegro como Diego Santilli son excelentes candidatos, como hay mucho más del PRO. Pero digo, hoy no estamos definiendo nombres de candidaturas. Hoy lo que estamos hablando es de que el PRO va a ir en un frente para ganar en la provincia de Buenos Aires para terminar con el populismo", sumó Ritondo.

Además del presidente del partido estuvieron presentes Diego Santilli, Néstor Grindetti, Matías Ranzini, Agustín Forchieri, Martín Yeza, Adrián Urreli, María Sotolano, Alex Campbell; además de los intendentes Soledad Martínez (Vicente López), Marcelo Matzkin (Zárate), Pablo Petrecca (Junin), María José Gentile (Nueve de Julio), Julieta Arce, Julio Garro y Aldana Ahumada, entre otros.

Ahora, el turno de la paritaria interna

El PRO llegó a su encuentro bonaerense tras un extenso derrotero de cumbres y contracumbres tanto con los casi socios de La Libertad Avanza como con los propios, varios de ellos dudosos de los alcances del acuerdo.

"No vamos a hacer desplantes, pero Ritondo tiene que explicar con detalles cómo viene la mano", señaló una experimentada voz amarilla con carnet de socio fundador.

Como señaló este medio, el sector alineado al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, era el que postuló mayores dudas en relación a un acuerdo. “Esto se cierra sabiendo que el violeta va a dominar y el PRO no va a estar en la boleta… Hasta Mauricio (Macri) soltó esa pelea”, dijeron desde el ritondismo.

Con todo, fuentes alineadas con el primo del titular del partido detallaron que La Libertad Avanza apeló a la estrategia de correr a Mauricio Macri de la negociación, y empoderar a Ritondo, especialmente destacando su rol en el Congreso de la Nación. Más adelante, Macri le delegó la competencia de llevar adelante las negociaciones y, desde entonces, la queja comenzó entre los amarillos por no tener "ni un borrador concreto de un acuerdo".

"No se sabían las cosas más básicas, pero eso cambió la semana pasada", reconocieron. Según supieron, el titular del PRO le dejó un ultimátum al jefe de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, a quien habría acusado de no ejercer correctamente el rol de interlocutor y habría amenzado con retirarse del acuerdo por no tener garantías para los suyos.

Las especulaciones señalan que el propio presidente Javier Milei trató de ablandar posturas. Luego, empezaron a aparecer mayores definiciones. Una fuente del PRO señaló que se estableció que en los 13 distritos que gobiernan, manejará la lista el intendente y los libertarios se quedan con uno o dos lugares entrabales; donde no hay jefe comunal amarillo, la lapicera será de La Libertad Avanza, con lugares expectantes para el el PRO.

¿Todo resuelto? No. Desde el sector alineado a Jorge Macri confiaron que las seccionales Primera y Cuarta están "trabadas" y sacan chapa: "Somos los que más parte del Consejo y representación territorial tenemos". En concreto, queda resolver el futuro de los cuatro lugares que ponen en juego; tres en la Legislatura y uno en el Congreso nacional. Ritondo dice que "las seccionales se empezarán a definir a partir de este fin de semana".

Así las cosas, el PRO ya empezó a cerrar el acuerdo macro. Ahora, se vendrán los detalles finos.