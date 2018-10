Luego de que trascendiera que Lionel Messi no formaría parte de las convocatorias de la Selección al menos hasta 2019, cuando se jugará la Copa América con Brasil como sede, el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, reconoció que no charló con el capitán sobre su futuro en el conjunto nacional y aseguró que “no hay ninguna puerta cerrada” para los jugadores “históricos” que se quedaron fuera de las dos primeras convocatorias de su interinato tras el Mundial de Rusia 2018 y la salida de Jorge Sampaoli. Por último optó por no contestarle a Diego Maradona, quien había manifestado que no podía “ni dirigir el tránsito”.

“Hablé con Messi hace unos diez días y acordamos que no era el momento para su vuelta. No hablamos de lo que pueda pasar en un tiempo, sí hablamos de cómo jugó el equipo porque sinceramente Leo ve todo; pero no más allá de eso, porque en mi cabeza no está planteado más adelante que estos seis partidos”, admitió Scaloni sobre la situación del astro del Barcelona que, al igual que ocurrió durante la gira por Estados Unidos, no estuvo en la lista que dio el DT para los partidos ante Irak y Brasil en Arabia Saudita.

En otro orden, con la convocatoria de Nicolás Otamendi, mundialista en Sudáfrica 2010 y Rusia 2018, señaló que “no hay puertas cerradas para los jugadores históricos”. “En estos momentos decidimos por otros jugadores que creemos que son los mejores”, justificó el DT, al tiempo que se refirió a Cristian Pavón: “Antes del Mundial tuvo su mejor momento. El Mundial creo que le pesó a la mayoría. Pero es un jugador que siempre da el máximo”.

También dijo que Juan Foyth, citado por primera vez para un seleccionado mayor, tiene “un enorme futuro”, y que no lo sorprende “el nivel” de Sergio Agüero, al tiempo que celebró que Ramiro Funes Mori tenga minutos en el Villarreal de España. Por último, dio a entender que daría de baja de la lista al riverplatense Gonzalo Martínez, quien sufrió un desgarro.