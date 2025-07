A 16 meses de la desaparición de Viviana Lubik, una mujer de 50 años vista por última vez el 5 de marzo de 2024 en Villa San Antonio de la Ciudad de Salta, un transportista tucumano afirmó haberla visto cerca de la localidad de Campo Quijano.

El camionero Marcelo Calatayud afirmó haber observado a una mujer con rasgos similares a Lubik en la Circunvalación Oeste, cerca de Campo Quijano, el lunes 14 de julio de 2025, alrededor de las 13. Sin embargo, no lo reportó a las autoridades.

Luego de reconocer la imagen de Viviana en redes sociales, el transportista contactó a Karina, amiga de la desaparecida, para notificar lo ocurrido.

"Tuve esa novedad del camionero pero nada más. Traté de dar con sus padres pero no pude. A mí la Policía no me da bolilla ya que no soy familiar directo. La Policía no me escucha a mí. Me dicen lo de siempre, no soy familia directa. Yo fui al otro día de que recibí los mensajes, a la Seccional Segunda", dijo Karina a Salta/12.

La amiga de la mujer desaparecida no pudo contactar al padre ni a la madre de Viviana, ambos personas mayores, y su mayor preocupación es que la causa podría cerrarse sin que se investigue esta última pista.

"A mí unos policías me dijeron que si eso no mueve se va a archivar y yo como mujer, como madre, no quiero que eso pase porque sería una más en el olvido y me parece que eso no se merece ninguna mujer", expresó Karina.

En declaraciones que publicó el medio InfoSalta detalló las circunstancias en las que vio a la mujer parecida a Lubik: “Subí por Cerrillos y agarré para la izquierda, como yendo a Campo Quijano. Subo la Circunvalación y cuando voy bajando, la vi. Era una señora, parecía en situación de calle, con una bolsita blanca bajo el brazo. Levanté la cara como saludándola y pasó”.

Después de que se conociera la última pista del camionero, por la difusión mediática, Salta/12 consultó al Ministerio Público Fiscal de Salta, pero el organismo aún no confirmó la incorporación oficial de este testimonio en el expediente judicial. La causa se encuentra en la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios.

Viviana Lubik desapareció el 5 de marzo de este año en la ciudad de Salta. Fue vista por última vez al salir del inquilinato donde vivía, en la calle Astigueta, en Villa San Antonio, una zona conocida como "el bajo chico". El Grupo Investigativo del Sector 4B estaba a cargo de la búsqueda de la mujer, pero hasta ahora no hubo novedades de la búsqueda oficial.

“Rezo todos los días para que aparezca”, dijo su madre, Lilia Reyes, en diálogo con Salta/12 el año pasado. También su padre, Juan Carlos Lubik, recordó que la última vez que la vieron fue un mes antes, cuando Viviana los visitó en su casa: “Estaba bien, se la veía bien”. “No era una chica mala con nadie”, expresó el papá. También relató que una amiga la vio cruzando el canal del barrio la noche en que desapareció. Este diario intentó después volver a comunicarse con la madre y el padre pero no pudo contactarlos.

La amiga de Viviana la vio por última vez cuando salía a comprar, vestía pantalón corto de jean y remera color crema, y nunca volvió. Preocupada por la falta de noticias, comenzó a buscarla dos días después. Recorrió hospitales, comisarías y lugares que solía frecuentar, sin hallar rastros. Al acudir a la Comisaría Segunda para denunciar la desaparición, fue rechazada por no ser familiar directa. Recién cuando logró contactar al padre de Viviana, junto con vecinos y vecinas, la policía aceptó formalizar la denuncia y activar el protocolo.

La mujer aseguró que Viviana no solía ausentarse sin avisar, y que en el barrio era querida por su colaboración en comedores y merenderos y por su disposición a realizar mandados y tareas de limpieza.

Viviana es de contextura física media y tez blanca. Mide 1,65 metros de estatura, tiene cabello rubio largo y ojos color marrón claro.

Ante cualquier dato o información útil, se solicita comunicarse al Sistema de Emergencias 911, o a la dependencia policial o patrulla más cercana.