Impactadas por la trágica noticia, diversas personalidades del mundo del rock comenzaron a despedir a Ozzy Osbourne, el cantante del grupo británico de heavy metal Black Sabbath, fallecido este martes a los 76 años "rodeado de amor", según informó su familia en un comunicado.



Black Sabbath, del que Ozzy fue fundador y líder desde 1968, compartió una imagen del músico en su cuenta de la red social Instagram junto al mensaje "Ozzy para siempre".



Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, se despidió en la misma red social, y se refirió a su última actuación el pasado 5 de julio: "Estoy muy triste por la noticia de la muerte de Ozzy Osbourne, tuvo un maravilloso concierto de despedida en Birmingham".



El guitarrista de Queen, Brian May, dijo que esa función, en la que le rindieron homenaje numerosas estrellas, fue "una manera gloriosa de decir adiós".



"Agradezco haber podido conversar con él en privado después del espectáculo. Me alegra saber que falleció en paz, rodeado de su querida familia", afirmó.



Entre las bandas que actuaron en ese concierto, titulado Back to the Beginning (Regreso al principio), estuvo Metallica, quienes celebraron a su amigo con una imagen de los miembros del grupo junto a Osbourne, acompañada de un corazón roto.



"Adiós Ozzy, descansa amigo mío, te veré allí arriba, mejor tarde que pronto", se despidió, con un guiño, también Rod Stewart en sus redes sociales.



Tom Morello, exmiembro de Rage Against de Machine, se unió a los últimos adioses al líder de Black Sabath, con un escueto mensaje: "Que Dios te bendiga Ozzy".



Por su parte, Chad Smith, baterista de los Red Hot Chili Peppers, y Travis Barker, de Blink-182, compartieron imágenes junto al músico inglés en sus historias de Instagram.



"RIP Ozzy Osbourne. Gracias por todo lo que hiciste por el metal y Pantera. No estaríamos aquí si no fuese por tí", dijo ese grupo en su cuenta de la red social, donde también le trasladó sus condolencias a la familia del cantante británico.



Nacido como John Michael Osbourne el 3 de diciembre de 1948 en Aston, en Birmingham, dejó la escuela a los 15 años y realizó trabajos esporádicos, antes de juntarse con su amigo del colegio, Geezer Butler, en varias bandas.



Como líder de Black Sabbath y después en solitario, Osbourne estuvo a la vanguardia de la escena del heavy metal, una rama más profunda y oscura del rock duro, de la que se le considera uno de sus pioneros.