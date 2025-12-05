Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
El partido de Milei castigó al de Macri por sus acuerdos en la legislatura bonaerense
Estalló la pelea entre LLA y el PRO en la provincia de Buenos Aires
Pareja les reclamó haber acompañado el endeudamiento del gobierno de Kicillof y los puestos en el Banco Provincia.
Por
Werner Pertot
05 de diciembre de 2025 - 3:01
sebastian pareja y cristian ritondo
Otros tiempos, Sebastian Pareja y Cristian Ritondo sonreían para la foto.
(Archivo -)
La referenta de Madres de Plaza de Mayo hubiera cumplido 97 años
Una ronda para celebrar a Hebe de Bonafini
Todo puede ser peor
La Corte confirmó la constitucionalidad de la reforma previsional de Macri
Sería después del receso vacacional para tratar las reformas de "segunda generación"
El Gobierno planea un segundo llamado a extraordinarias en febrero
Por
Melisa Molina
Economía
Caída de producción de casi el 30 por ciento
Automotrices en punto muerto
Por la quita de subsidios que dispuso el Gobierno
Fuertes subas en la boleta de gas
Por
Juan Garriga
El Gobierno se niega porque aduce que impactaría en niveles de inflación
El FMI presiona a Caputo para que compre reservas
Pobreza e indigencia, movilidad social y "humor" de la población
La mitad de la Argentina sufre “estrés económico”, según la UCA
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Asociaciones de médicos presentan un informe que analiza el impacto de la política libertaria
Una radiografía del desguace en salud
Por
Pablo Esteban
AEDBA pide que los kioscos de diarios no se dediquen solo a vender café
Por el derecho a la información impresa
Fue en la Legislatura Porteña
Declaran a Gabriel Rolón “personalidad destacada de la cultura”
Imágenes impactantes
Cayó un helicóptero en una cancha de tenis de Costanera Norte: tres heridos
Deportes
El capitán de la Selección no define aún si jugará o no el Mundial
Lionel Messi: “Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista”
El azar revelará el destino de los 64 equipos
Se sortea la Copa Argentina
Este domingo, por las semifinales del Torneo Clausura
Racing: Costas debe armar un rompecabezas para enfrentar a Boca
Le ganó en un duelo electrizante a La Irenita La Hache
Ellerstina Indios Chapaleufú se instaló en la final del Abierto Argentino de polo