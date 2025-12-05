Omitir para ir al contenido principal
El partido de Milei castigó al de Macri por sus acuerdos en la legislatura bonaerense

Estalló la pelea entre LLA y el PRO en la provincia de Buenos Aires

Pareja les reclamó haber acompañado el endeudamiento del gobierno de Kicillof y los puestos en el Banco Provincia.

Por Werner Pertot
Otros tiempos, Sebastian Pareja y Cristian Ritondo sonreían para la foto.

El País

ronda de las Madres, Plaza de Mayo

La referenta de Madres de Plaza de Mayo hubiera cumplido 97 años

Una ronda para celebrar a Hebe de Bonafini

Represion en congreso año 2017, reforma previsional

Todo puede ser peor

La Corte confirmó la constitucionalidad de la reforma previsional de Macri

Sería después del receso vacacional para tratar las reformas de "segunda generación"

El Gobierno planea un segundo llamado a extraordinarias en febrero

Por Melisa Molina

Economía

Caída de producción de casi el 30 por ciento

Automotrices en punto muerto

Consumo de Gas

Por la quita de subsidios que dispuso el Gobierno

Fuertes subas en la boleta de gas

Por Juan Garriga
Julie Kozack

El Gobierno se niega porque aduce que impactaría en niveles de inflación

El FMI presiona a Caputo para que compre reservas

Vendedores ambulantes

Pobreza e indigencia, movilidad social y "humor" de la población

La mitad de la Argentina sufre “estrés económico”, según la UCA

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Asociaciones de médicos presentan un informe que analiza el impacto de la política libertaria

Una radiografía del desguace en salud

Por Pablo Esteban

AEDBA pide que los kioscos de diarios no se dediquen solo a vender café

Por el derecho a la información impresa

Fue en la Legislatura Porteña

Declaran a Gabriel Rolón “personalidad destacada de la cultura”

Imágenes impactantes

Cayó un helicóptero en una cancha de tenis de Costanera Norte: tres heridos

Deportes

FORT LAUDERDALE (United States), 29/11/2025.- Inter Miami's Lionel Messi arrives to the stadium before the MLS Cup Eastern Conference Final match between Inter Miami and New York City FC, in Fort Lauderdale, Florida, USA, 29 November 2025. (Nueva York) EFE/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich

El capitán de la Selección no define aún si jugará o no el Mundial

Lionel Messi: “Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista”

FOTO COPA ARGENTINA copa argentina

El azar revelará el destino de los 64 equipos

Se sortea la Copa Argentina

FOTO PRENSA RACING racing gustavo costas

Este domingo, por las semifinales del Torneo Clausura

Racing: Costas debe armar un rompecabezas para enfrentar a Boca

Le ganó en un duelo electrizante a La Irenita La Hache

Ellerstina Indios Chapaleufú se instaló en la final del Abierto Argentino de polo