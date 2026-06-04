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Sociedad

Una masiva movilización por el Ni Una Menos copó el Congreso

“Vinimos a pasarnos todos los pueblos”

A once años del primer Ni Una Menos, los feminismos desbordaron la Plaza del Congreso. Fuertes críticas al gobierno de Milei por desarmar y desfinanciar las políticas de género.

Por Euge Murillo
20260603 ni una menos, 3j, feminismo. Foto : Leandro Teysseir
El documento central de la movilización fue leído por la cantante Cazzu y la actriz Thelma Fardin. Leandro Teysseire

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