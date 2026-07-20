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Mundial de Fútbol 2026

Destacaron la superioridad de España

Cómo reflejaron los medios del mundo la derrota de Argentina en la final de la Copa del Mundo

Repercusiones de la derrota argentina en los medios del mundo Captura de imagen

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