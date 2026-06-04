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Presenta su libro “La economía social y solidaria en los intersticios del capitalismo”
Alberto Vázquez y la oportunidad de las cooperativas
El autor se sumerge en diez casos concretos de la Argentina para demostrar que hay otra clase de economías que no sólo existen, sino que funcionan, resisten y, en algunos casos, prosperan.
Por
Oscar Ranzani
04 de junio de 2026 - 1:40
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Alberto Vazquez.
En "La economía social y solidaria" habla de un “optimismo razonable".
Vera Rosemberg
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