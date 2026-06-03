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Córdoba|12

Femicidio de Agostina

El fiscal Garzón encabeza pericias urgentes en “la casa del horror”

El operativo se concentra en Del Campillo 878. Realizan pruebas acústicas para determinar si los convivientes escucharon el crimen y ordenaron romper una losa nueva y una pared sospechosa.

La casa del horror. El fiscal pidió pericias urgentes. Córdoba 12

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