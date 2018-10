Música Identidad es un ciclo de entrevistas abiertas realizadas por los estudiantes y redactores de la agencia de noticias Anccom a artistas populares y nietos y nietas recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo. Comienza esta tarde, a las 19, en el Centro Cultural Caras y Caretas (Venezuela 330), con la participación de Miss Bolivia y Manuel Gonçalves. Clarisa Veiga, docente de la agencia y encargada de prensa de Abuelas, explica a PáginaI12 cuál es el espíritu de la propuesta, que se desarrollará los primeros miércoles de cada mes: “Como siempre, el objetivo es difundir la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que aún viven con su identidad falseada. También, es invitarnos a todos a reflexionar sobre nuestras propias identidades, porque la apropiación no es un problema privado de las víctimas directas, sino uno público, de toda la sociedad”.

El ciclo fue impulsado por El/La Cultural, área de Cultura de la carrera de Comunicación de la Facultad de Sociales de la UBA. Luego se sumaron otras organizaciones. Aparte de Abuelas y el Caras y Caretas, también el Centro Cultural de la Cooperación (CCC) y la Fundación Germán Abdala. “Desde 1997, cuando cumplieron 20 años de su fundación, las Abuelas comenzaron a realizar actividades para convocar a los jóvenes que podían ser sus nietos. Empezaron a pensar a la cultura como otro espacio de comunicación. El arte genera sensaciones e interpela desde otro lugar”, define Veiga. “Esperemos que sea una gran experiencia para los practicantes de Anccom”, concluye. Se trata del medio de la carrera de Comunicación de la UBA.

Por su parte, Luis “El Chino” Sanjurjo, músico, docente y director del Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales del CCC, cuenta que “se van a ir armando caminos en los que se cruzan la identidad y la música, la memoria y la búsqueda de contar a través del arte”. “La impronta de Miss Bolivia tiene mucho que ver con la agenda de derechos humanos y los derechos de las mujeres. La música es una gran movilizadora de conciencias. No digo que otras artes no lo sean, pero lo pensamos en la música por su masividad. Así, la lucha de Abuelas puede llegar a más pibes y pibas. El cometido principal es sanar las vidas de toda nuestra sociedad, porque una sociedad que no conoce su verdadera condición está lastimada y coartada en su potencia democrática”, explica. Otros invitados confirmados son Non Palidece, Malena D’Alessio, Los Espíritus, Kapanga y Bersuit Vergarabat.