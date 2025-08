El vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), Fernando Savore envió un mensaje a las empresas de alimentos y rechazó la remarcación de los precios en las góndolas: “¿Quieren vender? Bajen los precios”, apuntó.

“En lácteos, nos habían avisado hace una semana que iba a haber un incremento del 3%. Después un 7% en cigarrillos, y por lo que estuvimos viendo, también algo cambió en la góndola de perfumerías y limpieza”, detalló en declaraciones radiales .Asimismo, añadió que "nos sorprende porque tuvimos una política de no cambiar precios, y muchas empresas habían bajado, porque no vendían… No deberían haber aumentado”.

En la misma línea, expuso Savore que, "por otro lado, está el cliente que va a convalidar. Las empresas hacen el intento de la modificación. Después, cuando los mayoristas no llegan al cupo de ventas, empiezan las modificaciones, y entonces los precios vuelven a bajar. A mí me da mucha bronca”. Agregó además que "esta es la política comercial que no es abusiva y que deben emplear las empresas. ¿Quieren vender? Bajen los precios”, desafió Savore, y sumó: “Los argentinos somos todos marqueros. Sin embargo, lo que veo es que las empresas pymes entró en la confianza de las familias. ¿Por qué no darle espacios?”.

Asimismo, el vicepresidente de la Federación de Almaceneros planteó que la sociedad compra por precios y no en base a la marca, y destacó el trabajo de las empresas pymes.“La gente cuida más su dinero y nosotros, como comerciantes, y no digo que salimos beneficiados porque cuando no hay dinero es un momento complicado, pero la gente ya no necesita ir al hipermercado a hacer la compra”, graficó.