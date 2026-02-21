Omitir para ir al contenido principal
El equipo no encuentra el rumbo futbolístico en el terreno

Boca igualó con Racing y se fue silbado otra vez

El conjunto de Avellaneda fue el que tuvo las mejores opciones para convertir, dentro de un partido que ofreció muy poco para el espectáculo.

Adrián De Benedictis
Por Adrián De Benedictis
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES FEBRERO 20: Boca se enfrenta a Racing en el estadio La Bombonera, por el Torneo Apertura2026 de la Liga Profesional.
Weigandt defiende la posesión de la pelota ante Conechny. (noticias argentinas)

