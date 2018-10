Tom y Jerry: “El ex ministro Avelluto, hoy degradado a secretario, planteó el tema de esa relación simbiótica con el presidente hablando de Tom y Jerry. Así que como todos sabemos que (Mauricio) Macri es gato, diría ‘buenas tardes Jerry’”, le dijo la diputada Araceli Ferreyra (ME) a Peña, quien no pudo contener la sonrisa. Pero Ferreyra también trazó una semejanza al recordar que las trapisondas de los personajes en las tiras de la serie de dibujos animados “terminaba con la casa toda destrozada”.

Ubaldini: El diputado Fernando Espinoza (FpV-PJ) reprodujo las preguntas de los sufridos jubilados, trabajadores y pequeños empresarios matanceros frente a la crisis y detalló los aumentos de los medicamentos y de los productos de la canasta familiar. Espinoza terminó su exposición parafraseando al ex secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini, dirigiéndose a Peña: “Sufrir es un sentimiento, pero mentir es un pecado”.

Foto: Rodolfo Tailhade (FpV-PJ) mostró en el recinto una gigantografía de una foto en la que parecen conversando en un café el camarista Martín Irurzun con Fabián Rodríguez Simón, a quien definió como “asesor jurídico estrella del presidente”. “Esto demuestra que el Gobierno interfiere en la Justicia; demuestra cómo opera el Gobierno en la Justicia a través de estas reuniones subrepticias, sobre todo con personalidades como Irurzun, que es uno de los responsables de esa famosa doctrina por la cual hay muchos políticos de la oposición encarcelados”, dijo y preguntó: “¿Qué le planteó Rodríguez Simón al doctor Irurzun? ¿A quién necesitan meter en cana ahora, Peña?”. No hubo respuestas.

Rechazo: La Cámara de Diputados repudió por unanimidad “las amenazas de muerte e intimidatorias de modo anónimo” contra el diputado Nicolás Del Caño y la legisladora porteña Myriam Bregman, que tuvieron lugar en el marco del paro nacional que realizó la CGT y rechazaron “el intento de amedrentamiento contra dirigentes del PTS-FIT”.

Troll: La massista Graciela Camaño terminó su discurso en el recinto exhibiendo una carpeta con un informe especial que elaboró su bloque titulado “Troll center de Cambiemos. Armas sucias de la política”. “Usted de saber de esto”, le dio a Peña antes de dejar su banca para acercarse al jefe de Gabinete y entregárselo con un beso en la mejilla.

Enamorado: Alberto Ciampini (FpV-PJ) consideró una “vergüenza” que el presidente Mauricio Macri haya dicho en Nueva York que espera que todo el país se “enamore” de Christine Lagarde, la directora del FMI. Luego el diputado neuquino confesó el enamoramiento propio: “Yo lo que quiero decirle es que también estoy enamorado, somos muchos los que estamos enamorados, pero estamos enamorados de la compañera Cristina Kirchner”, afirmó.