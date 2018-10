Las ex presidentas de la Argentina Cristina Kirchner y de Brasil Dilma Rousseff podrían encabezar el mes próximo una contracumbre del G20 que se realizará en el microestadio de Ferro. Para el encuentro, denominado Primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico, también fueron invitados otros referentes del progresismo como el ex vicepresidente boliviano Alvaro García Linera y el líder del partido español Podemos, Pablo Iglesias.

“Se trata de una contracumbre del G20. Se reúnen políticos y académicos del campo progresista”, explicaron las autoridades del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), que organiza el evento que se realizará entre el 19 y el 23 de noviembre próximo en el club de Caballito.

En el entorno de Cristina Kirchner confirmaron que la ex presidenta recibió la invitación esta semana y que todavía no estaba cerrada su participación. Sería su vuelta a los escenarios luego de mucho tiempo. La última vez que Dilma Rousseff estuvo en el país, el 1º de mayo pasado, la ex presidenta la recibió en su departamento. “Hablamos de Lula, primer presidente obrero de Brasil, del ataque a los gobiernos populares y del retroceso social y económico de nuestros pueblos después del ataque. Argentina y Brasil, demasiadas coincidencias para ser casualidad”, informó entonces CFK.

Dilma habló aquella vez en la Feria del Libro para presentar “Lula, la verdad vencerá”. Varios de los invitados de aquella ocasión repetirán en ésta como el presidente colombiano Ernesto Samper y el ex candidato presidencial mexicano Cuauhtémoc Cárdenas. También estarán el Ferro la secretaria ejecutiva de la Cepal la mexicana Alicia Bárcena, y Manuela D´Ávila, candidata a vicepresidenta de Brasil por el PT.