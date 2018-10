En plena convulsión por las denuncias de acoso y abuso contra regentes y profesores, se aprobó ayer en el Colegio Nacional Buenos Aires un cambio en el proceso de elección del rector y de los requisitos para ocupar ese cargo. La modificación del reglamento fue realizada por el Consejo de Escuela Resolutivo (CER), que representa a estudiantes, docentes y graduados, pero para efectivizarse deberá ser analizado y ratificado por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. De todas maneras, este cambio no impactaría en la elección de este año, que ya comienza a disputarse.

La iniciativa, que propone modificar el reglamento de los establecimientos de enseñanza secundaria dependientes de la UBA, fue impulsada por el claustro de estudiantes del Colegio, como una forma de “democratizar” el gobierno de los institutos preuniversitarios, pero incluye varias modificaciones consensuadas durante el trabajo en comisión con los claustros docentes y de graduados.

El cambio más importante que traería la aplicación del proyecto afecta el modo en que hoy se decide quién ocupa el rectorado de cada institución. Hasta ahora, la definición la tiene el Consejo Superior de la UBA, que elige a propuesta del Rector de la universidad y en consulta con los establecimientos de enseñanza secundaria, que pueden presentar una terna de candidatos, pero con carácter no vinculante.

Bajo el nuevo esquema, la decisión pasaría a manos del CER. El proyecto plantea que para ser designado rector se requiere el voto de al menos dos tercios de los miembros del CER y que, sólo si luego de tres votaciones ningún candidato alcanza esa cifra, la determinación recae en el Consejo Superior, que eligirá según la recomendación del Rectorado de la UBA, optando entre los dos candidatos más votados.

El Centro de Estudiantes del Nacional celebró como “histórica” la jornada de ayer: “Por primera vez la comunidad educativa va a elevar un proyecto declarando cómo queremos que se gobierne nuestro colegio. Ningún Rector desde el Consejo Superior”.

Se estima que la propuesta será evaluada en el Consejo Superior de la UBA a mediados de diciembre, por lo que, si se aprueba, no aplicaría a la próxima elección. La gestión del actual rector, Gustavo Zorzoli, vence este año y no podrá ser reelecto, ya que es su segundo mandato. Hasta ahora, no hay aspirantes confirmados para reemplazarlo, y la ola de denuncias de acoso y abuso sexual que expusieron públicamente ex alumnas del Colegio en su acto de graduación la semana pasada, hizo dudar a más de un posible candidato. La necesidad de que sea una Rectora la que esté a cargo de la próxima gestión, se percibe con cada vez más fuerza.

Otro cambio importante que puede traer la iniciativa tiene que ver con los requisitos para ocupar el puesto de Rector. Las condiciones incluidas acotarían notablemente el universo de potenciales candidatos, ya que para presentarse exige estar ejerciendo como profesor concursado en el establecimiento, contar con un mínimo de 4 años de antigüedad en el cargo y “acreditar experiencia y conocimientos en las áreas de educación secundaria y gestión”. Los actuales requisitos son ser o haber sido profesor regular de la UBA o profesor titular de los establecimientos secundarios de la universidad y acreditar experiencia y conocimientos en educación secundaria.

Tales condiciones fueron consideradas “excesivas” por parte de algunos de los docentes de la institución. “Genera un escenario muy restrictivo y va en contra del avance en la carrera docente que establece nuestro convenio”, sostuvo el docente y secretario de Políticas Universitarios de la Unión de Trabajadores de la Educación, Marcelo Creta. “Sí compartimos el debate que se instaló sobre la necesidad de contar con una verdadera ciudadanía universitaria en los colegios preuniversitarios. Tenemos dos posturas históricas claras: el Rector debería ser electo por los docentes y el Consejo Superior no debería poder correrse de lo que se vota en el Colegio”, agregó Creta.

El politólogo y docente del Colegio Ricardo Romero consideró el proyecto como un “avance”, por otorgar mayor capacidad de decisión al CER, pero criticó que el método de elección de Rector siga siendo indirecto. “Debería ser directo y ponderado por claustros”, afirmó. Romero también se mostró crítico del aumento de requisitos para los candidatos al rectorado: “Deja un margen de casi 100 docentes habilitados. Creo que podría ser más amplio, hay profesores que no están concursados pero sí titularizados que podrían aplicar. Además, que se habilite a candidatos externos al Colegio permite pensar propuestas alternativas”.

La resolución fundamenta los cambios al asegurar que la estructura de gobierno vigente es “anacrónica respecto a la población que habita la institución y el período histórico, cultural, social, político y económico” y que es “necesario” actualizarla, “en pos de la autogestión de la comunidad educativa, distribuyendo las atribuciones del Rector en los Consejos, resultando en una estructura más horizontal”.

Informe: Inés Fornassero.