Sergio Palazzo reiteró hoy que el proyecto de Presupuesto 2019 “va en línea con la política del FMI que este gobierno lleva mansamente a cabo” y por eso consideró necesario rechazarlo. El titular del gremio bancario estimó que el proyecto presentado al Congreso “es perjudicial para el grueso de los argentinos” por ítems tales como “la quita de subsidios y la falta de dinero para obra pública y partidas a las provincias”. Tres elementos que para el secretario general de la Asociación Bancaria “conlleva que los opositores voten en contra”.

En ese sentido, el dirigente enrolado en el Frente Sindical para el Modelo Nacional contó que tuvo reuniones con diputados de Unidad Ciudadana y del Frente Renovador y que hay un compromiso explícito en esas fuerzas para no acompañar el presupuesto. “No es que queremos que no haya presupuesto. Lo que no queremos es éste que se presentó al Congreso”, aclaró. Manifestó además que desde su sector habrá movilizaciones al Congreso y luego durante la cumbre del G20, además de una marcha a Luján prevista para el próximo 20 de octubre.

Palazzo consideró “peligrosísimo” que el endeudamiento no se debata en el Congreso y que el estado se retraiga en áreas como educación y salud. “No queremos que el Banco Nación aporte 15 mil millones al Estado, cuando debe tutelar en el mercado financiero a los sectores de la producción y el empleo”. También pidió que se aumente el Fondo de Incentivo Docente “para que los maestros tengan el presupuesto que se merecen”, reclamó una “política aerocomercial” para Aerolíneas Argentinas”, y que se si se hace una reforma tributaria “que paguen más los que más tienen”.

Respecto de la salida de Juan Carlos Schmid como miembro del triunvirato que conduce la CGT, Palazzo aseguró que “no me sorprendió” porque “se veía venir” dado que “en febrero decían que el triunvirato había cumplido su ciclo y que se iba a convocar a un congreso extraordinario para normalizar la CGT”. Sin querer ahondar en ese tema estimó que el dirigente de Dragado y Balizamiento “se hizo cargo de esa apreciación” al dar el portazo.

“Hoy son más los compañeros que se suman al Frente porque creen en confrontar y no en dialogar con este gobierno”, agregó Palazzo. “Hoy nos dedicamos a contener a los compañeros que están mal, luego se verá la discusión sana en la CGT” respecto de ocupar espacios en la central obrera.

Añadió que el problema no es que pueda haber un diciembre complicado para el macrismo, sino que ya octubre presenta dificultades a nivel social. “Se van degradando a velocidad inusitadas las condiciones de vida de mucha gente que trabaja y no llega a fin de mes o que directamente no consigue trabajo porque cada vez se cierran más fábricas”, señaló sobre “una conflictividad social” que es evidente”.

Finalmente, por FM La Patriada, apeló a un viejo concepto de la renovación alfonsinista: la contradicción fundamental. “Los partidos de raigambre nacional y popular se deben concentrar en la contradicción fundamental que es el gobierno de Cambiemos. Nos tenemos que despojar de egoísmos porque está en juego el destino de generaciones venideras”. De cara al futuro marcó que “hay que buscar el principio de unidad y llegado el caso se verá quién es el candidato en las PASO”.