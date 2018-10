“En este momento estoy desarmando la estructura, porque no puedo sostener más la productora como hasta ahora, generando dos o tres películas por año. Estoy terminando algunos proyectos pendientes, como la ópera prima de la actriz y escritora Romina Paula, pero para el año próximo no creo que haga otras películas. La situación del país me desalienta mucho”, afirma apenado el productor Diego Dubcovsky. Responsable de la producción de varios largometrajes de Daniel Burman, Dubcovsky afirmó que “la mayoría de los productores pequeños y medianos deben estar en la misma situación. Habrá excepciones, pero la situación de continuidad de una industria que desde 1994 hasta ahora se venía consolidando con muchas pymes, con este gobierno se terminó. El camino que proponen, lamentablemente, es volver a incluso antes de 1994, cuando sólo se podían filmar ocho películas al año. Ahora sólo podrán filmar aquellos que no necesitan los recursos del Estado. Es el reflejo de lo que pasa en el país. Y lo peor es que esto todavía no terminó, ni se sabe qué pasará el año próximo”, afirmó.