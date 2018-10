Con un tiempo de novela y otro de terror, Los Pumas no pudieron lograr su objetivo de llegar al podio del Rugby Championship por primera vez en su historia, al caer por 45-34 frente a Australia, luego de haber tenido una ventaja de 24 puntos al irse al descanso.

En los primeros cuatro minutos del encuentro disputado anoche en Salta, los dirigidos por Mario Ledesma anotaron dos tries por intermedio de Pablo Matera y Emiliano Boffelli, convertidos por Nicolás Sánchez. Hooper descontó para los Wallabies, pero Matías Orlando y Rete González Iglesias –que reemplazó a Nico Sánchez– anotaron los puntos con los que Argentina se fue tranquilo al descanso ganando 31-7.

Pero en el complemento todo se modificó, porque Australia levantó muchísimo su nivel de posesión y porque Argentina se dejó arrinconar contra su ingoal. Los tries de Izack Rodda, Folau, Hayley-Petty –2– y Pocock, todos convertidos por Foley, que además sumó un penal de distancia, dieron vuelta la historia para los oceánicos. En el medio, Rete González Iglesias había ampliado mínimamente la ventaja albiceleste con un penal, pero a la Argentina no le alcanzó.

Los Pumas cerraron el Championship con dos victorias por primera vez, pero volvieron a demostrar su inestabilidad, que no les permite afianzarse para luchar mano a mano con las grandes potencias. A la hora de las explicaciones, uno de los que habló fue Matera. “En el segundo tiempo, ellos empezaron a jugar un poco más la pelota, de lado a lado, nosotros empezamos a probar hacer otras cosas y perdimos nuestro foco, nuestro plan de juego. Después, ellos no nos dejaron volver a entrar en partido. Nos duele muchísimo haber sufrido esta derrota. Queríamos terminar de la mejor manera. Lo bueno del rugby es que siempre hay revancha, pero este finde no la tenemos. Así que esta derrota va a doler por mucho más tiempo”, explicó uno de los forwards de Los Pumas.