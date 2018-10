Hay algunos perfiles de ese universo paralelo llamado Instagram (aplicación amada y odiada en partes iguales, si las hay) que se salen de su borde. Además de contar con una identidad propia bien sustentada y trabajada, invitan a que busquemos su marca por fuera de ellos, en una línea hacia el exterior que parecen marcar con su propia existencia. Un caso así es el de la, entre otras cosas, revista berlinesa: Pornceptual. No tiene anuncios y más de 200 páginas. Pero sin revista, sigue habiendo concepto. Como para seguirles el jueguito, en el mismo perfil de IG invitan a los visitantes a hashtagear #pornceptual sus propias imágenes orientadas al “porno artístico”, siendo esta una manera de “incluirse desde afuera”. Manera que cuenta con más de 6000 hashtagueos que van desde desnudos caseros hasta declaraciones como: “Este fin de semana, gracias a mis pantalones me ligué una hermosa cogida con un chabón que se acercó porque le gustaron, así que me los voy a dejar puestos.”

Hay dos slogans fuertes que sustentan este proyecto: el “Queer, diverso e inclusivo” presente en su IG, y también el más culturoso: “Un estudio visual de pornografía inusual”, de su página web. Podría tentarnos pensar que con esas dos etiquetas ya nos podemos imaginar todo. ¿Pero, para qué imaginar si podemos ver? A pesar de que muchas veces el proyecto puede caer en el trillado mundo del “desnudo artístico”, vale la pena revisar las cientos de galerías que comparten en su sitio para sorprenderse, excitarse o simplemente conocer visualmente otros fetiches distintos a los propios. Y no sólo esto, una de las últimas series aparecidas en su sitio se llama “No hay cura para lo que no es una enfermedad”, y aunque viendo las imágenes en un principio podríamos pensar en el ya muy visto fetiche de la “enfermerita”: el texto que abre la serie nos introduce en el complicado asunto de la “cura gay” que desde hace unos días en Brasil permite a los psicólogos tratar a la homosexualidad como una enfermedad. La respuesta al asunto en esta serie porno es clara: la última foto lleva sobreimpresa en una letra muy prolija la leyenda “Fuck you homofobia”, en este contexto lo podríamos pensar con bastante ambigüedad. Funcionando tanto como un “Salí de acá con tu homofobia”, pero también como un sugerente: “Cogete tu homofobia”, queda claro que sólo el contexto refuerza el concepto. ¿O no?

instagram.com/pornceptual/