"¿Y la señora vicepresidenta no tiene media hora para recibirnos? Me parece una falta de respeto." El titular de la bicameral que investiga la desaparición del submarino ARA San Juan, José Ojeda, criticó la falta de respuesta de parte de la titular del Senado, Gabriela Michetti, respecto de los reclamos presupuestarios para el funcionamiento del cuerpo legislativo encargado de aportar información para el esclarecimiento de lo ocurrido el 15 de noviembre pasado con la nave de la Armada, desaparecida con 44 tripulantes a bordo. "¡Por esos 44 argentinos que están ahí abajo! ¡¿No le da vergüenza?!", insistió el senador del bloque Justicialista.

Durante la sesión del Senado de esta tarde, Ojeda detalló que la bicameral ya elevó "decenas de notas con requerimientos presupuestarios", no tiene asignado un secretario administrativo, no se le pagó a los asesores, el cuerpo funciona en "una sala de 3x3" y la información es guardada en una caja fuerte, pero "la presidenta (de la Cámara alta) tiene la agenda muy ocupada", subrayó. "No puede atender a seis diputados y seis senadores que todas los días ponen la cara frente a los familiares de los 44 tripulantes que seguramente hoy descansan en el fondo del mar", fustigó el senador ante una ausente Michetti, quien fue reemplazada esta tarde por el presidente provisional, Federico Pinedo.

El senador resaltó que el trabajo de la bicameral continúa semana a semana y que las reuniones informativas, a las que se convocan a especialistas, marinos y funcionarios públicos, duran entre 4 y 14 horas. "¿Y la señora presidenta no tiene media hora para recibirnos? Me parece una falta de respeto", insistió Ojeda.

"Si le pedimos la reunión es porque hay necesidades, pero (Michetti) delega el tema en sus secretarios", agregó el legislador, según replicó el sitio Parlamentario.com. "¡Es una vergüenza para mí hacerlo público! Y nosotros contenemos a esas familias que estuvieron encadenadas 52 días en Plaza de Mayo", advirtió Ojeda, y sentenció: "El Estado somos nosotros, no solamente el ministro (Oscar) Aguad, que se lavó las manos y le tiró el fardo a las Fuerzas Armadas".