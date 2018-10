A fines del siglo 19, seis mil palabras alcanzaron a la escritora feminista Charlotte Perkins Gilman para describir el rápido espiral descendente de una mujer hacia la locura tras ser recetada “la cura de descanso”, un tratamiento prescrito a mujeres “histéricas” que ella misma padeció por recomendación del neurólogo S. Weir Mitchell. Privada de libros, trabajo, de cualquier forma de estimulación durante tres meses, solo salvó la cordura de la autora el reanudar sus escritos y despacharse con El empapelado amarillo: breve relato de una damisela cuyo marido médico no la deja salir de su habitación, donde se supone que se recuperará de “una depresión nerviosa temporal, una ligera tendencia histérica”. Comienza entonces la protagonista a delirar con el empapelado del cuarto que se ha convertido en su prisión, en un relato en primera persona que acabó siendo seminal para la literatura feminista estadounidense. Pues, gracias a una curiosa y exitosa iniciativa tecno de la Biblioteca Pública de Nueva York, esta historia de 1892 ha sido introducida a nuevos lectores, logrando que –en solo un día– más de 33 mil jóvenes leyeran El empapelado amarillo, de Perkins Gilman ¿Cómo? A través de Insta Novels: flamante proyecto de la mentada institución que convierte clásicos de la literatura en stories de Instagram, la popular red social, y que tiene por finalidad incentivar la lectura de títulos fundamentales entre purretes millennials.

Cierto es que leer un relato de cierta extensión parece ir en contra de la naturaleza misma de la plataforma, donde cada página es un video que hay que pausar. Pero Insta Novels compensa el inconveniente con diseño simple e interactivo: no solo ha determinado un confortable lugarcito para apoyar el pulgar y detener el avance de la historia; saca además provecho de los beneficios de Instagram con mononas ilustraciones y animaciones que acompañan el texto escrito, especialmente pergeñadas para esta edición virtual. Vale decir, además, que la story no desaparece a las 24 horas, sino que se conserva como highlight (destacado) en el perfil de cuenta de la biblioteca. “Esta breve pieza de ficción toca temas oportunos, relevantes para el clima político actual; nos parecía una oportunidad valiosa compartir una obra aclamada pero por muchos aún desconocida”, ofreció Carrie Welch, de la Biblioteca Pública de Nueva York, sobre la elección. Cabe mencionar que no es El empapelado amarillo ni el debut ni la despedida de Insta Novels: un mes atrás, se lanzó en tan novedoso formato Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que atrajo a razón de 100 mil seguidores nuevos a la cuenta de Instagram de la biblioteca; y en breve harán lo propio con La metamorfosis, de Kafka. “Queremos transformar la manera en que la gente usa esta red social y cómo llega a los clásicos”, redobla Welch sobre una apuesta que sigue sumando fans.