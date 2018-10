La posibilidad de un nuevo paro nacional convocado por la CGT está latente. Tanto Héctor Daer (sanidad) como Carlos Acuña (estaciones de servicio) consideraron como posible que la central obrera tenga que recurrir a esta herramienta porque se va “hacia una puja muy conflictiva” con el Gobierno nacional. “No descartamos ningún paro ni movilización”, aseguró Daer.

El cosecretario general de la central sindical aseguró que las medidas económica que lleva adelante el presidente Mauricio Macri llevará a la CGT a “una puja muy conflictiva con el gobierno nacional” que puede desembocar en una medida de fuerza como la realizada el pasado 25 de septiembre.

Si se llegara a concretar el paro se transformará en la quinta huelga nacional desde que Macri asumió la presidencia y la tercera de este año. De hecho, Acuña, el otro cosecretario, se había expresado en esa línea durante la entrevista que brindó a PáginaI12 el domingo pasado.

La decisión del paro, sin fecha por ahora, se alcanzó durante la reunión que la mesa chica de la CGT realizó el martes en la sede del gremio estatal UPCN. Sin embargo, no es el paro no es la primera opción para la conducción cegetista ya que primero realizarán la presentación de un amparo contra los incrementos tarifarios que seguramente tendrá alguna modificación porque en principio iba contra del retroactivo tarifario del gas que había pergeñado el secretario de Energía, Javier Iguacel. Durante la reunión de mesa chica también se habló de la posibilidad de impulsar o participar de las movilizaciones que se realizarán en el Congreso cuando los diputados debatan en el recinto el Presupuesto 2019. Por otra parte, Daer reconoció ayer, durante una entrevista radial, que la central obrera tiene “una agenda cada vez más precisa, una agenda acotada pero de emergencia que creemos que tiene que pasar por conservar el empleo, la apertura de paritarias para que no caiga el poder adquisitivo, y establecer una suma de emergencia para jubilados y trabajadores”.

En rigor, esta agenda y la amenaza de un nuevo paro implica para las autoridades de la CGT contener la sangría de renuncias que hubo en el Consejo Directivo fruto de la disputa interna que gordos e independientes mantienen con el Frente Sindical para el Modelo Nacional que integran 73 sindicatos entre los que se encuentran el Smata y Camioneros.

Daer fue consultado sobre las diferentes causas judiciales que pesan sobre el hombre fuerte de Camioneros, Hugo Moyano. Al respecto, el líder de sanidad afirmó de manera tajante que “no hay dudas de que hay una persecución judicial” en su contra e incluso advirtió que “no vamos a aceptar una prisión preventiva contra los Moyano”. El integrante del binomio que conduce la CGT no descartó la posibilidad de mantener una encuentro con la ex presidenta Cristina Kirchner de cara a las próximas elecciones. “Me juntaría con todos los que quieran frenar a este gobierno en las elecciones del año que viene”, indicó Daer que la semana pasada reaccionó en contra de la postura del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, quien dijo que buscaba la formación de un peronismo unido que no contenga al kirchnerismo. En esa oportunidad Daer indicó que rechazaba a esos dirigentes que buscan unidad promoviendo divisiones.

Tanto Daer como Acuña, e incluso el resto de los integrantes de la mesa chica de la CGT, también integran el nuevo armado de las 62 Organizaciones desde donde pretenden poder trabajar por la unidad del peronismo sino fundamentalmente disputar el futuro armado de los candidatos a legisladores.