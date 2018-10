Los videos de apoyo a Jair Bolsonaro que se viralizan en las redes, de cara a la segunda vuelta de las presidenciales brasileñas, reafirman un discurso extremadamente violento, acorde a las posturas extremistas del candidato.

Uno de los videos difundidos toma un spot de la campaña del Partido Social Liberal de Bolsonaro con un reggaeton a cargo un músico llamado El Veleco. Las imágenes muestran a los morros de Río de Janeiro, que se levantan. Pero no es un terremoto: se trata de un gigante de piedra que camina ante el asombro de todos. El slogan original, con la imagen del ex militar, es “El gigante ya no está dormido”. La letra del reggaeton hace alusión al rechazo de la enseñanza de la identidad de género en las escuelas. También critica a los medios que “mamaron de la teta del gobierno marginal”. La consigna es “Yo quiero orden y progreso para mi país”, utilizando el lema oficial de Brasil.

El otro video que circula y llama a votar por el ultraderechista muestra a un hombre que habla por celular en su auto. Otro hombre, en una moto y con remera roja, el color característico del PT, le apunta con un arma y le roba el teléfono. El hombre del auto saca entonces un revolver, apunta contra el ladrón por la espalda y vacía el cargador.