Juan Martín Del Potro no pudo terminar ayer su partido de octavos de final del Masters 1000 de Shanghai al dañarse su rodilla derecha en una mala caída tras tropezarse durante su duelo contra el croata Borna Coric.

“Caí de lleno contra el piso y sentí un dolor muy fuerte. Al principio pensé que no era nada e intenté seguir, pero tenía inestabilidad en la rodilla y no podía hacer fuerza con la pierna. Lo mejor era no continuar para no poner más en riesgo la zona”, contó el tandilense a través de un comunicado de prensa.

El tenista tandilense, número cuatro del mundo –que venía de sufrir un cuadro viral que le impidió imponerse el domingo en la final del ATP 500 de Beijing ante el georgiano Nikoloz Basilashvili–, estaba 5-5 en la primera manga cuando pidió ser atendido. Con una venda en su rodilla, salió a disputar la definición del set que terminó cediendo por 7-5. Luego decidió el abandono.

Del Potro descansará y se realizará nuevos estudios en los próximos días para determinar el grado de la lesión y el descanso correspondiente antes de definir qué hará de aquí al final de la temporada.

Por otra parte, cuatro meses después de su caída frente a Marco Cecchinato en los cuartos de final de Roland Garros, el serbio Novak Djokovic se vengó del italiano al derrotarlo por 6-4 y 6-0 para avanzar a los cuartos de final donde hoy se medirá con el sudafricano Kevin Anderson. Tras aquella caída en París ante Cecchinato por 6-3, 7-6 (4), 1-6 y 7-6 (11), el serbio reaccionó, jugó cinco torneos, alcanzó cuatro finales, ganó tres títulos, entre ellos Wimbledon y el US Open.

También avanzó el suizo Roger Federer, al derrotar al español Roberto Bautista por 6-3, 2-6 y 6-4. Se trató de un partido muy parejo, en el cual el campeón de 20 Grand Slam ganó apenas dos puntos más que su rival (87-85). Su próximo rival el japonés Kei Nishikori, quien venció al estadounidense Sam Querrey por 7-6 (7) y 6-4.