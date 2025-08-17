Defensa y Justicia igualó 1-1 este domingo ante Newell's Old Boys en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, por la fecha 5 de la Zona A del Torneo Clausura.

La visita logró abrir el marcador en la primera parte desde una acción a balón parado, que tuvo como protagonista principal a Gaspar Iñíguez por un tiro de esquina a la cabeza del colombiano Jherson Mosquera, que se encontraba sin oposición en el punto penal.

Luego, el poste le negó la oportunidad a Juan Miritello de igualar la partida. Sin embargo, Defensa no cesó la insistencia por buscar el tanto del empate y terminó por conseguirlo con un golazo del chileno César Pérez, quien capturó la pelota en el borde del área y sacó un potente remate que impactó en el palo izquierdo del arquero Williams Barlasina para después ingresar al fondo de la red.

A Newell's el empate no le sentaba mal, por lo que la segunda mitad tuvo mayor protagonismo local, aunque los de Florencio Varela no lograron volver desequilibrar y el resultado no sufrió más modificaciones.

En la próxima jornada, los comandados por Mariano Soso se medirán en condición de visitante ante Barracas Central, el próximo viernes a partir de las 15.30 en el estadio Claudio Fabián Tapia.

Por su parte, el conjunto rojinegro llegará con solamente un triunfo en los últimos cinco encuentros al clásico frente a Rosario Central, que tendrá lugar el sábado a partir de las 17.30 en el Gigante de Arroyito.



