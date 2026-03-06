En menos de un año, tres casos en el espacio que conduce Emilia Orozco
Violencia de género libertaria: hoy se reúne la comisión que evaluará la denuncia contra el concejal Casasola
El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta activará este viernes la comisión de Disciplina y Juicio Político para analizar la denuncia por violencia de género contra el edil de La Libertad Avanza Maximiliano Casasola. El caso se suma al antecedente reciente de Pablo López. En Salvador Mazza otro concejal libertario fue denunciado por violencia de género.