Torneo Apertura: Gimnasia se trajo tres puntos desde Córdoba

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El gol de Barros Schelotto le dio un valioso triunfo al Lobo sobre el local, donde fue expulsado Ricca. Con ambos en zona de play-offs, por ahora Racing no clasifica.
26 de abril de 2026 - 22:40
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Nicolás Barros Schelotto, hijo de Guillermo, se llena la boca de gol.
(PRENSA GIMNASIA DE LA PLATA)
Temas en esta nota:
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