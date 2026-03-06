Omitir para ir al contenido principal
Familiares y efectivos retirados denunciaron que los agentes de menor rango no llegan a cubrir los costos de vida.

Protestas por salarios en San Salvador de Jujuy
Protestas por salarios en San Salvador de Jujuy Protestas por salarios en San Salvador de Jujuy (Diario La Mañana)

La muerte de un niño de un año

Javkin abrió un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo

“En esta ciudad ganamos los buenos”

Por Ignacio Cagliero

Hoy se define si Central juega la Supercopa Internacional el miércoles 18

Una final muy conversada y aún sin fecha

Por Alejo Diz

Juan Monteverde, de Ciudad Futura, analiza el discurso de Javkin

“Efímeras puestas en escena”

Una interna complicada

Macri y Bullrich, dos a pelearse por el PRO de Córdoba

Por Gregorio Tatián

El club anunció a través de un comunicado que se retira de las reuniones del Comité Ejecutivo

La inflación acumula ocho meses consecutivos de aceleración

Quién es la exsecretaria de Seguridad de Trump

Noem, la halcona que deportaba inmigrantes

Serán el 25 y 26 de marzo de forma presencial y virtual

Diputados oficializó las audiencias públicas por la modificación a ley de Glaciares

Piden que cada manifestante marche con la foto de un desaparecido

“Que digan dónde están”: la campaña de los organismos de DDHH a 50 años del golpe

Por Luciana Bertoia

Hubo múltiples reclamos contra el gobernador radical Carlos Sadir

Policías y estatales de Jujuy le reclamaron aumento salarial a Sadir

Encuentro en el Senado

Patricia Bullrich no quiso perderse la foto con el gendarme Nahuel Gallo

Economía

Liquidación final: la crisis se expande hacia las grandes cadenas

Quebró Garbarino, ChangoMás despide

Argentina aparece como preocupación en informes internacionales

Crecen las dudas sobre el programa económico

La inflación acumula ocho meses consecutivos de aceleración

Las consultoras elevan sus pronósticos de precios

Suba del 42% en la autopista Panamericana y Acceso Oeste

Los peajes suman presión a la inflación

Sociedad

Anuncio de la fiscalía de Brasil

Denuncian a Gran Hermano Brasil por posible “tortura” y “tratos inhumanos”

Acusación contra Gemini

Demandan a Google por una supuesta inducción al suicidio por parte de su IA

Día Internacional de la Mujer 2026

Cuando las corporaciones no tributan, las mujeres pagan el precio

Por Magdalena Sepúlveda

La medida apunta a mejorar la atención y los vínculos interpersonales

Qué opinan los especialistas sobre la prohibición de los celulares en las secundarias

Por Dolores Curia

Deportes

Las mejores fotos de la visita del Inter Miami

Así fue el encuentro entre Messi y Trump en la Casa Blanca

El club anunció a través de un comunicado que se retira de las reuniones del Comité Ejecutivo

River sumó leña al fuego contra la AFA

El otro es Defensa y Justicia, que acumula dos triunfos y seis empates

Torneo Apertura: Vélez es uno de los dos invictos tras ocho fechas

"Soy tu fan", le dijo el mandatario a Leo

Messi y Trump en la Casa Blanca, una imagen que da la vuelta al mundo