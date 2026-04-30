Marcha de la CGT: la convocatoria a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador

<span style="white-space: pre-wrap;">La CGT convocó a la ciudadanía a participar de la marcha por el Día del Trabajador en Plaza de Mayo </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">desde las 15 de este jueves</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">. Adicionalmente, invitó a quienes deseen participar de la manifestación a llevar una bandera argentina.</span><span style="white-space: pre-wrap;">"En la antesala del 1 de Mayo, salimos a las calles </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">con la palabra del Papa Francisco </strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">como guía y con la memoria de los que estuvieron antes que nosotros", expresaron desde la central obrera en sus redes sociales.</span>