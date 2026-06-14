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El Mundo

Su habitual agenda cargada parece querer escenificar una salud de hierro

Trump cumple 80 años y se homenajea con una lucha de artes marciales

WASHINGTON, DC (Washington, DC,), 10/06/2026.- US President Donald Trump gives remarks during a signing ceremony for the “Secure America Act” in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 10 June 2026. The act requires proof of citizenship to register to vote. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Trump cumplió 80 años este domingo. EFE. EFE

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