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Frío en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 15 de junio

La temperatura llegará a los 15 grados en la Ciudad.

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