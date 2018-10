#HacerAlguna Casi treinta sellos independientes se amucharán en la sexta edición local del Cassette Store Day argentino para celebrar la mística del formato y mover nuevas músicas caseteadas, este sábado desde las 15, y gratis, en Espacio Salvo. En tanto que entre el viernes y el lunes, el Patio de los Lecheros recibirá el Oktober Patio Fest, con cerveza tirada, gastronomía y música de Alemania, además de bandas, djs y radio en vivo, al aire libre y con permiso para llevar mascotas (Donato Alvarez y Bacacay).

#FreeRock Salen shows gratuitos en las sedes de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Mañana tocarán Mi Amigo Invencible, Cuarteto de Nos y La Bomba de Tiempo (en Parque Verde, Palermo); Cazzu y Seven Kayne (en Parque Urbano, Puerto Madero); Oriana Sabatini y Agapornis (en Parque Olímpico, Soldati), y el domingo habrá toques con entrada libre de Turf y La Delio Valdez (Parque Olímpico), Los Bonnitos (Parque Verde) y Tonolec y Santiago Vázquez + La Grande (Parque Urbano).

#PresenteContinuo Esta noche, Francisca y les Exploradores revelará Hermafrodita en Niceto Club (a las 20), Escalandrum abrirá Studio 2 en la C.C. Konex (a las 21), los poperos alternativos Los Novios sacarán a pasear a Los Novios por Casa R Walsh (a las 21), el trovador chileno Nano Stern pelará Cancionero en La Tangente (a las 21), Placard revisitará #ElDiscoRobado en Caras y Caretas 2037 (a las 21) y Bodie y la Flota Plateada pintarán La aldea en Niceto Club Lado B (a las 21). Mañana, los folkmetaleros Triddana gaitearán Rising from Within en Palermo Club (a las 19), Cypress Hill cazará Elephants on Acid en el Estadio Malvinas Argentinas (a las 20), Elefante Mutante y la República liberará Un forastero en Andamio Espacio Cultural (a las 20), Marilina Bertoldi intentará Prender un fuego en Niceto Club (a las 20, repite el domingo a la misma hora) y el cordobés Paulo Londra cerrará su triple presentación de Dímelo en el Gran Rex (a las 20.30). Y el domingo, el coro toba qom Chelaalapí desenterrará sus Remixes y raíces en el C.C. Kirchner (a las 20).

#ArteArteArte El festival de literatura FILBA –entre hoy y el domingo en el CCK– tendrá show de la californiana Julieta Venegas con lectura intercalada de poemas de Mariano Blatt (hoy a las 20, gratis) y gira del escocés Irvin Welsh –autor de Trainspotting – que incluirá charla (mañana a las 18.30 en el Malba) y dj set (mañana a la medianoche, Niceto Club Lado B). Además, habrá paneles, diálogos y presentaciones con Fabián Casas, María Ezquiaga, Rodrigo Fresán y Tamara Tenembaum entre otros (http://filba.org.ar).

#Festivalipsis El rosarino Festival Bandera dividirá en tres escenarios los shows de Babasónicos, Los Espíritus, Las Pastillas del Abuelo, Miss Bolivia, El Kuelgue, Emanero y más, mañana desde las 14 en el Óvalo del Hipódromo de Rosario. El festival Sí o Si Diseño Argentino te ndrá diseño responsable, feria, insumos nacionales, trabajo asociativo y comida saludable mañana desde las 13 en la Fundación Mercedes Sosa. El Manantial Beat Festival convidará menú indie con Las Ligas Menores, Las Cosas Que Pasan y Sär Rules en el Xirgu- Espacio Untref , mañana a las 21. Y el Festival Pachacuti Sónico juntará a Verde y l os Caballos a Marte, Azulino, Automedikados, Soñé Calavera y más en POMO, Distrito de Arte, el domingo a las 19.

#CualquieraPuedeGooglear Los escoceses The Exploited validarán cuatro décadas de punk mañana a las 19 en Groove, y la popcubana Camila Cabello tendrá a Lali como artista invitada en su show del 20/10 en el DirecTV Arena. Click aduanero. Los psicodélicos chaqueños Libélulas aletearán este fin de semana por... ¡Asunción! Van hoy al Hard Rock de la capital paraguaya y mañana a El Culto Casero y Karaoke Chaco'i. Click charter. Llegando los djs: el francés Popof pinchará hoy a la medianoche en Crobar; y mañana el belga Kolombo meterá electrónica en Mute, Mar del Plata, y el israelí Roy Rosenfeld agitará The Bow. Click en bandeja. Sally Conforte pausará la grabación de su disco para anticipar nuevas canciones mañana a las 23 en Santana Bar. Click adelantado . Reciclaje Colectivo es la consigna del taller de diseño y confección de ropa sustentable que habrá mañana a las 16.30 en la terraza del Centro Cultural Recoleta. Ecoclick. Y Los Brujos festejarán la reedición de su álbum clásico Fin de semana salvaje con toque en modo garage, mañana a las 21 en La Tangente. Click de catálogo.