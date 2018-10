La utilización de la capacidad instalada de la industria no para de caer. El indicador retrocedió en agosto al 63 por ciento, 4,3 puntos por debajo del mismo período del año pasado. El empleo de maquinarias y equipos no registraba un nivel tan escaso para ese mes desde 2002, cuando marcó apenas 56,9 por ciento. El informe del Indec destaca que durante el octavo mes del año la caída en la utilización se extendió a 10 de los 12 sectores relevados. Las únicas actividades que mostraron un tímido desempeño favorable fueron las industrias metálicas básicas y la automotriz, aunque ese comportamiento no significa que atraviesen una situación de holgura. La caída en la demanda experimentada por ambos sectores se traduce en suspensiones y despidos. El desempeño global del indicador acompaña el comportamiento recesivo del Estimador Mensual Industrial, que durante agosto retrocedió 5,6 por ciento contra el mismo mes de 2017.

El bloque de alimentos y bebidas presenta un nivel de utilización de la capacidad instalada de 61,7 por ciento, que fue 4,2 puntos inferior al observado un año antes. La caída, explica el informe, se origina en la reducción de dos actividades. La primera es la menor molienda de granos oleaginosos para la elaboración de aceites y otros subproductos de soja y girasol a raíz de la sequía. En segundo lugar, el Indec advierte por la menor elaboración de bebidas gaseosas, aguas y sodas. La actividad está asociada al escaso dinamismo del mercado interno, que en agosto comenzó a acusar recibo de la aceleración inflacionaria.

El uso de la capacidad instalada en la industria textil, por su parte, fue del 53,4 por ciento en agosto mientras que el mismo mes del año pasado llegaba al 69,1 por ciento. El derrumbe de 15,7 puntos porcentuales es el más pronunciado de todos los sectores y responde a la contracción en los niveles de elaboración de tejidos e hilados de algodón. El parate en la actividad donde se concentran despidos y cierres de empresas es consecuencia de una combinación de la apertura importadora, el aumento de costos de los insumos y la merma de la demanda interna.

La refinación del petróleo registró un nivel de utilización de la capacidad instalada de 78,1 por ciento, un 7,1 por ciento inferior al observado en agosto de 2017. De acuerdo al organismo estadístico, la caída responde a las paradas de plantas observadas durante las primeras semanas del mes. En tanto, entre los productos derivados se computaron caídas en la elaboración principalmente de gasoil, fueloil, diésel y asfaltos, que también afectaron los niveles de utilización de la maquinaria en el sector.

La industria metalmecánica presentó un nivel de utilización de 53,9 por ciento que es 7,2 puntos inferior al del año pasado, explicado por la disminución de los niveles de producción de tractores, cosechadoras, sembradoras e implementos agrícolas, de algunos sectores de consumo durable (en particular la línea blanca) y del segmento de envases de metal.

El bloque de sustancias y productos químicos cayó 8,2 puntos en agosto para ubicarse en 54,1 por ciento como consecuencia de las caídas registradas en las producciones de materias primas plásticas, detergentes y jabones, productos químicos básicos, fertilizantes y fibras sintéticas. Asimismo, los productos de caucho y plástico presentaron un nivel de utilización de la capacidad instalada de 57,6 por ciento que es 2,1 puntos menor que un año atrás a partir de la contracción en los niveles de elaboración de neumáticos y de manufacturas de plástico.