Irán celebró este sábado los funerales de 60 personas —entre ellas, altos cargos militares y científicos nucleares— que murieron en ataques israelíes durante la guerra de los 12 días. Miles de personas participaron de la multitudinaria ceremonia en Teherán, que el gobierno calificó como "un mensaje al mundo".

La ceremonia fúnebre comenzó en la plaza Enghelab (Revolución) con el versículo del Corán: “Sin duda, Dios defiende a los que han creído. Sepan que Dios no ama al traidor ni al desagradecido”, informó la agencia de noticias iraní IRNA. Tras la ceremonia en Enghelab la procesión se dirigió a la plaza Azadi (Libertad) situada a unos cinco kilómetros, distancia que se recorrió en más de cuatro horas en medio de un mar de personas que ondeaban banderas iraníes y entre gritos de “muerte a América” y “muerte a Israel”.

Medios estatales iraníes situaron en un millón el número de personas que asisitó a los funerales. “Ni rendición ni compromiso con Estados Unidos”, resonó también mientras los ataúdes cubiertos con banderas circulaban por la capital adornados con fotos de los fallecidos, además de pétalos de rosas y personas que se acercaban a tocarlos.

Entre los fallecidos cuyo funeral se celebró se encontraban el comandante de la Guardia Revolucionaria, el general Hosein Salamí; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Mohamad Hosein Baqerí, y el científico nuclear Mehdi Tehranchi, entre otros. En total 60 personas fueron enterradas, entre ellas 30 militares, cuatro niños y cuatro mujeres, que forman parte de los 627 muertos en los 12 días de guerra, según los datos oficiales. Sus entierros se realizaran a lo largo del fin de samana en diversas ciudades iraníes.

Un mensaje al mundo

El Ministerio de Exteriores calificó como un “mensaje al mundo” y una “muestra de la lealtad del pueblo” el alto número de asistentes a los funerales. “Este funeral no fue solo un ritual de despedida, representó la unidad de una nación que respondió al asesinato con el lenguaje de la presencia”, indicó en un comunicado.

Altos cargos del país persa participaron en el cortejo fúnebre, como fue el caso del presidente de Irán, Masud Pezeshkian; el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Esmail Qaani, o el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, entre otros. También apareció en público por primera vez en el cortejo fúnebre Ali Shamkhani, asesor del líder supremo, Ali Jameneí, a quien se dio por muerto en los primeros días del conflicto que comenzó el 13 de junio.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se sumó a los funerales horas después de pedir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que abandone el “tono irrespetuoso e inaceptable” hacia Jameneí si quiere cerrar un acuerdo nuclear con el país persa. “Si el presidente Trump realmente quiere un acuerdo (nuclear), debería dejar de lado el tono irrespetuoso e inaceptable hacia el líder supremo de Irán, el gran ayatolá Jameneí, y dejar de herir a sus millones de seguidores más sinceros”, dijo en la red social X.

“La buena voluntad genera buena voluntad, y el respeto genera respeto”, remarcó el jefe de la diplomacia iraní. "Como pueblo, nuestra premisa básica es muy simple y directa: conocemos nuestro valor, valoramos nuestra independencia y nunca permitimos que nadie decida nuestro destino”, agregó.

El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Ali Mohamad Naeini, también tuvo palabras para el mandatario estadounidense por lo que calificó como su “retórica imprudente”. “Nuestro consejo para Trump es que abra los ojos y deje de hablar sin fundamento y comportarse de forma errática”, mencionó el militar, en declaraciones recogidas por medios iraníes.

Esos mensajes se producen después de que Trump afirmase el viernes que le salvó la vida a Jameneí al no revelar su paradero a Israel y no ordenar que las fuerzas armadas estadounidenses lo atacaran. "Irán fue diezmado, sus tres malvadas instalaciones nucleares fueron destruidas, y yo sabía exactamente dónde se refugiaba, y no permití que Israel ni las fuerzas armadas de Estados Unidos, por mucho las más grandes y poderosas del mundo, le quitaran la vida", expresó en su red social, Truth Social. "Lo salvé de una muerte horrible e ignominiosa, y no tiene por qué decir: '¡gracias, presidente trump!'", insistió.

El mandatario republicano tampoco descartó volver a atacar las instalaciones nucleares de Irán si recibe informes creíbles de inteligencia que confirmen un nuevo enriquecimiento de uranio a niveles que considere preocupantes.

Veto a la OIEA

Por otro lado, el vicepresidente del Parlamento iraní, Hamid Reza Hayi Babaei, anunció este sábado que su país no permitirá las visitas del director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, y que tampoco habrá cámaras de vigilancia en sus instalaciones nucleares.

Babaei ha explicado que la decisión se ha tomado tras el descubrimiento de datos sensibles de las instalaciones nucleares en documentación que tenía Israel, según recogió la agencia de noticias iraní Mehr. "La reciente guerra de doce días es una continuación de los 47 años de hostilidades contra la nación iraní lideradas por Estados Unidos. El núcleo de esta enemistad no tiene que ver con misiles ni con el programa nuclear, sino con el pueblo de Irán", argumentó Babaei durante un acto público. "Estados Unidos tiene miedo de un país de 90 millones con una civilización de 7.000 años que no permitirá el dominio estadounidense en la región (...). Cuanto más nos ataque el enemigo, más fuerte responderá el pueblo", remarcó.

"El enemigo intentó acabar con los comandantes militares iraníes en los primeros días de conflicto para desestabilizar al país, igual que hicieron el 28 de junio de 1981, cuando mataron al ayatolá Beheshti y a responsables judiciales y más tarde asesinaron al presidente Mohamad Alí Rayaí", recordó. "El enemigo cree que Irán no puede ser gobernado y que hay que fragmentarlo. Quieren alimentar las tensiones étnicas y asumen falsamente que el 70 por ciento de la población iraní se pondrá de su lado", argumentó.

El viernes el presidente de Irán pidió a la comunidad internacional una "actitud más responsable" hacia los agresores. "El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el OIEA deben adoptar un enfoque más responsable hacia los agresores y los incitadores de guerras", dijo Pezeshkian en un mensaje de vídeo, transmitido durante la cumbre de la Unión Económica Euroasiática (UEE) en Minsk.

El mandatario agradeció a todos los países que condenaron las acciones de Israel y Estados Unidos contra su país. Según él, la cumbre de la UEE "ofrece una excelente oportunidad para transmitir al mundo entero" la postura colectiva de los países que se oponen a la política de agresión en Medio Oriente. También insistió en que la política de apaciguamiento ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del ejército israelí debe ser rechazada.

"Los ataques de Estados Unidos y el régimen sionista contra instalaciones nucleares pacíficas de Irán, que estaban bajo el control total del OIEA, constituyen una grave violación de todas las normas internacionales y suponen un golpe irreparable para el régimen de no proliferación nuclear por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU", dijo el líder iraní.