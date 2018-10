El candidato ultraderechista de Brasil Jair Bolsonaro adelantó que desea reunirse pronto con el presidente Mauricio Macri y lo felicitó a la distancia por haber derrotado al kirchnerismo. “Ante todo, un abrazo a Macri, que terminó con la ‘Dilma Kirchner’”, ironizó Bolsonaro ante el corresponsal del diario La Nación, equiparando a las ex presidentas Cristina Kirchner y Dilma Rousseff. En una breve conferencia de prensa en un hotel de Río de Janeiro, Bolsonaro aseguró –a contramano de lo que esperan los analistas de la región– que fortalecerá el Mercosur en caso de llegar a la presidencia aunque, claro, en una dirección diferente. “El Mercosur tiene su valor, pero fue desfigurado por el PT. No abandonaré el Mercosur pero no será guiado por cuestiones ideológicas”, respondió Bolsonaro. “Tenemos voluntad de negociar con nuestros hermanos latinoamericanos, pero no como le venía haciendo el PT, priorizando la cuestión ideológica. Queremos una América del Sur con cada país independiente, obviamente, pero unida para el bien de todos. Haremos negocios con todo el mundo”, agregó el candidato.